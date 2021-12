Będzie kolejna Motorola Razr - potwierdza szef Lenovo

Lenovo zapewnia, że w przyszłym roku pojawi się kolejna już Motorola Razr. Ma mieć całkowicie nowy interfejs.

Składane smartfony to bardzo specyficzna nisza. Bardzo długo obserwowaliśmy proces jej narodzin, a po kolei z wyścigu odpadali kolejni producenci. Jak widać nie tak łatwo jest być trendsetterem. Na samym końcu zostali tylko Samsung i Huawei, jednak ten drugi w ostatniej chwili się zatrzymał. Samsung zaryzykował i teraz około 70% segmentu składanych smartfonów na świecie należy właśnie do niego. Poza Samsungiem i Huaweiem liczy się jednak też należąca do Lenovo Motorola. To dzięki jej Motoroli Razr powróciły telefony z klapką. Huawei zadebiutował z serią Pocket, a Samsung ma serię Flip.

Składana Motorola pojawiła się w 2019, rok później zobaczyliśmy natomiast wariant 5G. On jednak nie zrobił takiej furory, jak jego poprzednik. W przyszłym roku pojawi się jednak kolejna składana Motorola Razr. Dowiedzieliśmy się tego w bardzo typowy sposób - dzięki wpisowy na Weibo. Nie zrobił go jednak byle kto, a sam szef Lenovo. Możemy zatem śmiało przyjąć, że to potwierdzone informacje. Niewiele wiemy na temat nadchodzącego telefonu, ale Lenovo potwierdza nowy odświeżony interfejs. W pierwszej kolejności model pojawi się oczywiście w Chinach.

