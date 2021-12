Lenovo Tab P11 Pro – wydajny tablet dla wymagających

Lenovo Tab P11 Pro to jeden z najwydajniejszych, a jednocześnie najsmuklejszych tabletów tej marki. Dzięki bogatemu wyposażeniu oraz dostępnym funkcjom, z urządzenia będą zadowoleni zarówno użytkownicy chcący mieć ciągły dostęp do rozrywek, jak i osoby potrzebujące ultramobilnego narzędzia do pracy czy nauki.

Atrakcyjny wygląd i świetne wyposażenie

Lenovo Tab P11 Pro to smukłe urządzenie o grubości zaledwie 5,8 mm i masie 485 g. Tablet świetnie wygląda, a ubrany w magnetyczne, dwuczęściowe etui z klawiaturą i touchpadem przypomina mały laptop, który zawsze można mieć pod ręką. To szare „ubranko” stanowi również świetną ochronę sprzętu znajdującego się wewnątrz, a także daje mu podparcie podczas pracy czy oglądania ulubionego filmu lub serialu.

Tablet jest zamknięty w jednolitej obudowie ze stopu aluminium i ma oryginalne wykończenie w dwóch kolorach, które dopełnia jego minimalistyczny, nowoczesny styl. Dzięki takiej konstrukcji urządzenie zyskuje również na wytrzymałości, która w tak smukłym i ultramobilnym sprzęcie jest kluczową cechą.

Tablet Lenovo ma czytnik linii papilarnych na boku obudowy (w przycisku zasilania), co pozwala na szybkie i wygodne odblokowanie urządzenia. A gdy ręce mamy zajęte, możemy skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, która działa równie sprawnie. Jest ona realizowana za pomocą przedniego aparatu fotograficznego, złożonego z dwóch jednostek o rozdzielczości 8 Mpix.

Prawie cały przód tabletu zajmuje 11,5-calowy wyświetlacz OLED z Dolby Vision oraz obsługą do 10 punktów dotyku. Połączenie ogromnego kontrastu, wynikającego z zastosowania tu technologii OLED, a także jasności sięgającej 500 nitów sprawia, że z urządzenia można komfortowo korzystać także na zewnątrz, przy świetle słonecznym.

Tab P11 Pro został wyposażony w port USB-C w wersji 3.2 Gen 2. Służy on do szybkiego przesyłania danych (można do niego podłączyć komputer lub zewnętrzny nośnik pamięci), a także ładowania wbudowanego akumulatora. Ten ma pojemność 8400 mAh i wystarcza na maksymalnie 15 godzin aktywnego korzystania z urządzenia. A gdy zabraknie energii, możemy ją uzupełnić dołączoną do zestawu ładowarką USB o mocy 20 W. Pół godziny wystarczy, by naładować baterię od 0 do 25%, co wystarczy na kilka godzin użytkowania.



W bryle urządzenia wyróżniają się jeszcze otwory wylotowe czterech głośników i dwóch mikrofonów. Takie wyposażenie przyda się podczas korzystania z multimediów, rozmów głosowych czy wideokonferencji. Tabletem można też robić zdjęcia, utrwalając w ten sposób ważne dla nas chwile. Przyda się w tym przede wszystkim tylny aparat o rozdzielczości 13 Mpix z autofocusem, a do ujęcia szerszej perspektywy użyjemy dodatkowego aparatu o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

A co pod maską? Lenovo Tab P11 Pro jest napędzany wydajnym, ośmiordzeniowym chipsetem Qualcomm Snapdragon 730G, wspieranym przez 6 GB pamięci RAM. Taki duet sprawia, że interfejs systemowy oraz zainstalowane na pokładzie aplikacje i gry działają płynnie, dzięki czemu korzystanie z nich jest komfortowe. Do przechowywania danych mamy 128 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD.

Jeśli chodzi o łączność ze światem zewnętrznym, to możemy tu skorzystać z Wi-Fi oraz LTE do łączenia się z Internetem oraz technologii Bluetooth, za pomocą której podłączymy do tabletu zewnętrzne urządzenia, na przykład słuchawki. Lenovo Tab P11 Pro ma też odbiornik GPS/Beidou oraz cyfrowy kompas, dzięki którym spełni też funkcję podręcznej nawigacji. A nad tym wszystkim czuwa system Android 10, który możemy zaktualizować do nowszego Androida 11.

