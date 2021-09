Razer Wolverine V2 Chroma - kontroler do gier za ponad 700 zł

Firma Razer poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży nowego kontrolera do gier o nazwie Wolverine V2 Chroma. Jest on skierowany do profesjonalnych graczy. Marka przekonuje, że to najbardziej zaawansowana konstrukcja w jej historii.

Razer Wolverine V2 Chroma to podobno najbardziej zaawansowany kontroler w historii marki. Można z niego korzystać zarówno na konsolach z rodziny Xbox (Xbox Series X/S oraz Xbox One), jak i komputerach PC. Firma Razer zapewnia, że jest model, który może pochwalić się jednymi z najkrótszych czasów aktywacji przycisków i reakcji spośród wszystkich kontrolerów dostępnych na rynku. To możliwe dzięki zastosowaniu przełączniku Mecha-Tactile oraz stabilnego połączenia przewodowego.

Razer Wolverine V2 Chroma jest wyposażony w:

Przyciski akcji Mecha-Tactile oraz D-Pad, które zapewniają superszybką aktywację i czas reakcji

6 dodatkowych przycisków wielofunkcyjnych (2 górne bumpery plus 4 triggery na spodzie)

Wymienne nasadki drążków analogowych (dodatkowa nasadka w kształcie kopułki i nasadka z zagłębieniem na kciuk)

Tryb Hair Trigger Mode z przełącznikami zmniejszającymi dystans aktywacji przycisków spustowych

Nowa konstrukcja w kształcie litery L, w strefie dotyku w pełni pokryta teksturowanym materiałem

Podświetlenie Razer Chroma RGB

Kontroler jest częścią nowej kampanii reklamowej "Connect. Compete. Conquer", która ma pokazywać korzyści płynące z korzystania ze sprzętów marki. Razer Wolverine V2 Chroma jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie Razer oraz u autoryzowanych sprzedawców. Cena to 159,99 euro.

Zobacz: Logitech G435 - lekkie, niedrogie i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Zobacz: NZXT prezentuje mikrofon USB Capsule dla streamerów i graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer