NZXT prezentuje mikrofon USB Capsule dla streamerów i graczy

NZXT USB Capsule to nowy mikrofon przeznaczony dla graczy i stremerów. Producent deklaruje nie tylko dobrą jakość przechwytywanego dźwięku, ale także dużą łatwość użytkowania.

NZXT USB Capsule to nowy mikrofon w ofercie marki. Ma on charakterystykę kardioidalną i według producenta gwarantuje wysoką jakość dźwięku przy jednoczesnym minimalizowaniu odgłosów tła. W zestawie z urządzeniem znajduje się uchwyt, który pozwala na postawienie go na biurku.

Naprawdę chcieliśmy się skupić na zaoferowaniu graczom i streamerom tego, czego rzeczywiście potrzebują. Właśnie dlatego NZXT Capsule nie posiada zbędnych trybów zbierania dźwięku i nie wymaga żadnego oprogramowania. To elegancki mikrofon typu plug & play - po prostu podłączasz go i używasz.

- powiedział Johnny Hou, założyciel i dyrektor wykonawczy NZXT.

Oprócz tego w ofercie NZXT pojawiło się również ramię Boom Arm, które zostało stworzone z myślą o mikrofonie USB Capsule. Jego konstrukcja pozwala na proste odłączenie urządzenia od podstawy USB i zamontowanie go na wysięgniku. Co ważne, odbywa się to bez śrubek i podkładek, dzięki czemu montaż ma być bardzo prosty.

Mikrofon NZXT Capsule trafi na sklepowe półki w ciągu kilku najbliższych tygodni. Nie jest to urządzenie tanie, bowiem trzeba będzie za nie zapłacić aż 500 złotych. Podobnie jest w przypadku opcjonalnego ramienia Boom Arm, które wyceniono z kolei na niecałe 400 złotych.

Zobacz: Asus ZenBeam E2 – mini projektor do wyświetlania treści z urządzeń mobilnych

Zobacz: TP-Link prezentuje Archer AX23 – niedrogi router Wi-Fi 6 z OneMesh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: NZXT