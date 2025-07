Beyerdynamic: nowe, niedrogie słuchawki z bezstratnym aptX

Aluminiowy pałąk i tekstylne kable nadają słuchawkom elegancki wygląd i wzmacniają solidną konstrukcję. Nauszniki można w każdej chwili wymienić, a ich wnętrze wypełnione jest pianką z pamięcią kształtu , która doskonale dopasowuje się do uszu użytkownika. AVENTHO 100 świetnie sprawdza się też w podróży – można je w kilku prostych krokach złożyć i schować do podręcznego bagażu. Nowy model spełnia przy tym normę odporności IP53 , co oznacza ochronę przed pyłem i lekkim zachlapaniem.

Deklarowany czas pracy na baterii to nawet 60 godzin bez włączonego ANC i do 40 godzin z aktywną redukcją szumów. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać do 15 godzin działania po 15 minutach podłączenia do ładowarki. Pełne ładowanie trwa 1,5 godziny.