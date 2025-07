Czynność, którą wykonujemy za rzadko. Mikrobiolodzy biją na alarm

Jak często prać pościel?

Najczęściej skupiamy się na tym ile godzin śpimy, ale równie ważna jest jakość środowiska, w którym spędzamy ten drogocenny czas. A co może lepiej sprzyjać wypoczynkowi, niż świeża pościel? Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się co ile naprawdę powinniśmy prać pościel, to naukowcy właśnie postanowili tę sprawę wyjaśnić.

Pretekstem do badań był sondaż, przeprowadzony wśród Brytyjczyków, który wykazał, że zaledwie 28 procent z nich pierze pościel raz w tygodniu. Zaskakująco duża liczba osób przyznała się do znacznie dłuższego okresu użytkowania pościeli bez prania. Niektórzy rekordziści wytrzymywali w jednej pościeli osiem tygodni oraz dłużej.

Zalecenia naukowców

Mikrobiolodzy są zgodni co do jednego - pościel powinniśmy prać co tydzień, lub co 3-4 dni, jeśli jesteśmy chorzy. Temperatura prania powinna wynosić 60 stopni Celsjusza.