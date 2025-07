AMD sprzedaje się tylko dlatego, by NVIDIA obniżyła ceny

Mimo że AMD odnotowuje ostatnio pewne sukcesy w walce z negatywnym postrzeganiem ich oferty akceleratorów AI w porównaniu do układów od NVIDII , to nie wszyscy analitycy podzielają entuzjazm inwestorów. William Stein z Truist Securities pozostaje ostrożny wobec krótkoterminowych perspektyw spółki, zalecając wstrzymania się i obserwowania sytuacji.

Cała nadzieja w serii Instinct MI350 oraz Helios AI Rack

Zdaniem wspomnianego analityka cena akcji AMD ustabilizuje się na poziomie 111 dolarów, co oznacza spadek o około 20% względem aktualnego kursu wynoszącego 138 dolarów. Stein argumentuje to faktem, że obecnie firmy kupują chipy AMD jedynie po to, by wywrzeć presję na NVIDII i wymusić lepsze warunki cenowe. Czerwoni nie mają bowiem żadnej przewagi technologicznej ani wydajnościowej względem Zielonych.