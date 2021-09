TP-Link prezentuje Archer AX23 – niedrogi router Wi-Fi 6 z OneMesh

Seria routerów Archer firmy TP-Link została rozbudowana o kolejny model w standardzie Wi-Fi 6 - Archer AX23. Urządzenie zachęcą niską ceną, jego atutem jest także obsługa technologi OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej.

TP-Link Archer AX23 to router pracujący w standardzie 802.11ax (Wi-Fi 6). Oferuje do 1,8 Gb/s przepustowości w dwóch pasmach (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada protokół WPA3.

W Archerze AX23 zastosowano rozwiązania poprawiające zasięg i wydajność sieci bezprzewodowej. Technologia OFDMA zwiększa wydajność routera i umożliwia podłączenie do sieci bezprzewodowej większej liczby urządzeń, jednocześnie w widoczny sposób zmniejszając opóźnienia w transmisji.

Z kolei Smart Connect odpowiada za automatyczny wybór dla każdego z połączonych z siecią sprzętów mniej obciążonego w danym momencie pasma Wi-Fi. Kolejna funkcja – Airtime Fairness – sprawia, że podłączone do sieci starsze urządzenia nie powodują spadku jej prędkości. W routerze zastosowano również mechanizm Target Wake Time, pozwalający na wydłużenie czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.

Nie zabrakło znanej z innych modeli TP-Linka technologii kształtowania wiązki (beamforming), która umożliwia zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększanie siły sygnału nadawanego w ich kierunku.

Archer AX23 ma także funkcję OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Archer AX23 wyposażono także w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik ma gwarancję szybkich połączeń przewodowych.

Dzięki bezpłatnej aplikacji Tether dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, konfiguracja routera w sieci trwa zaledwie kilka minut.

Router Archer AX23 objęty został 3-letnią gwarancją producenta. Jego cena wynosi około 260 zł.

Źródło zdjęć: TP-LInk

Źródło tekstu: TP-Link