TP-Link wprowadził nowy system mesh Wi-Fi 6 – Deco X68

TP-Link zaprezentował nowy system mesh z Wi-Fi 6, model Deco X68. Urządzenie minimalizuje problemy z zanikającym sygnałem sieci Wi-Fi. Połączenie kilku współpracujących ze sobą jednostek Deco X68 umożliwia stworzenie wydajnego systemu bezprzewodowego nawet w dużym mieszkaniu czy wielopiętrowym domu.

Wystarczą dwie jednostki Deco X68, aby stworzyć wydajną sieć bezprzewodową w całym domu. W razie potrzeby, system można rozbudowywać o kolejne urządzenia. Nowy model jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi urządzeniami z serii TP-Link Deco.

Deco X68 pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 3600 Mb/s w trzech pasmach transmisji: w pierwszym paśmie 5 GHz do 1802 Mb/s, w drugim 5 GHz do 1201 Mb/s oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki dwóm gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu mesh Deco X68 gwarantuje także szybkie połączenia przewodowe.

Mesh wykorzystuje kilka rozwiązań wspomagających, m.in. OFDMA oraz MU-MIMO. Technologie te zwiększają jego wydajność i dają możliwość jednoczesnej transmisji danych poprzez kilka strumieni.

Producent przekonuje, że wydajność sieci zbudowanej z Deco X68 utrzyma się na stabilnym poziomie nawet wtedy, gdy jest z nią połączonych około 150 urządzeń. Deco X68 wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.

Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do konkretnych potrzeb. Użytkownik ma także możliwość tworzenia oddzielnych profili dla każdego domownika i ustawiania dla każdej z osób limitów czasowych. Nowe Deco udostępnia także rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej.

Deco X68 dostępne jest w zestawie z dwoma jednostkami w cenie około 1500 zł i trzyletnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link