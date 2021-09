Logitech G435 - lekkie, niedrogie i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Logitech G435 to nowe, bezprzewodowe słuchawki dla graczy. Producent deklaruje, że są one trwałe, lekki i wykonane z myślą o zachowaniu równowagi ekologicznej.

Coraz bardziej na popularności zyskują bezprzewodowe akcesoria dla graczy. Minęły już czasy, gdy powodowały one jakiekolwiek opóźnienia. Dzisiaj nie ma niemal żadnej różnicy w czasie reakcji między modelem z kablem i bez niego. Jednak problemem tego typu sprzętów jest często ich wysoka cena. Logitech G435 Lightspeed to nowe, bezprzewodowe słuchawki, których cena nie ma przyprawiać o zawroty głowy.

Logitech G435 Lightspeed - bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Konsumenci, zwłaszcza młodzi gracze, bardzo dbają o naszą planetę i interesują ich skutki zmian klimatycznych. Zależy im również na cenie, funkcjonalności i wielozadaniowości swoich produktów. Zaprojektowaliśmy G435 z zamiarem stworzenia najlżejszego, najbardziej przystępnego cenowo i zrównoważonego zestawu słuchawkowego właśnie dla tych użytkowników, nie rezygnując jednocześnie ze stylu, wszechstronności i zaawansowanych funkcji, takich jak mikrofon z technologią kształtowania wiązki i obsługa wielu platform

– powiedział Ujesh Desai, dyrektor generalny firmy Logitech G.

Słuchawki Logitech G435 Lightspeed ważą zaledwie 165 gramów, dzięki czemu nie będą ciążyć na głowie nawet w trakcie długich sesji przy komputerze lub konsoli. Pomimo niskiej masy producent deklaruje, że konstrukcja jest wytrzymała. We wnętrzu znajdują się 40-milimetrowe przetworniki oraz podwójny mikrofon z funkcją kształtowania wiązki redukują również szumy z otoczenia, jednocześnie wzmacniając głos. Połączenie bezprzewodowe może być realizowane albo za pomocą technologii Lightspeed 2,4 GHz, albo Bluetooth. Dzięki temu słuchawki można używać w zestawie z komputerem, konsolą PlayStation lub urządzeniem mobilnym.

G435 to najbardziej ekologiczny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, jaki do tej pory wyprodukowała firma Logitech. Ma on certyfikat CarbonNeutral, co oznacza, że szwajcarska marka finansuje wysokiej jakości certyfikowane jednostki redukcji emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć wpływ produktu na środowisko do zera. Części plastikowe zawierają co najmniej 22 procent materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSCTM.

Słuchawki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-neonowo-żółtej, niebiesko-malinowej oraz biało-liliowej. Rekomendowana cena detaliczna to 359 zł.

