Na kryzysy GeForce RTX 2060 - NVIDIA szykuje nową wersję karty

Kryzys na rynku kart graficznych trwa w najlepsze. NVIDIA robi co może, aby dostarczyć na rynek jak najwięcej GPU. Jednym z lekarstw ma być nowa wersja GeForce'a RTX 2060.

NVIDIA może pracować nad nowym modelem karty graficznej. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że chodzi o odświeżony wariant GeForce'a RTX 2060, czyli konstrukcji wydanej jeszcze w 2019 roku. To prawdopodobnie jeden ze sposobów Zielonych na poradzenie sobie z kryzysem na rynku dedykowanych GPU.

Nowy GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci

Według anonimowego źródła w styczniu 2022 roku na rynek może trafić nowa wersja karty graficznej GeForce RTX 2060. W porównaniu ze standardowym modelem będzie różnić się tylko jednym aspektem - zaoferuje więcej pamięci. NVIDIA chce podwoić VRAM z 6 GB w modelu wydanym w 2019 roku do aż 12 GB w nowym wariancie. Samo to powinno przełożyć się na minimalny wzrost wydajności. Jednak nie to jest najważniejsze. Decyzja o wprowadzeniu tego modelu ma być podyktowana trudną sytuacją na rynku kart graficznych. GeForce RTX 2060 w wersji z 12 GB pamięci ma być pewnego rodzaju ratunkiem dla użytkowników, którzy mają problem z zakupem GPU.

NVIDIA miała już poinformować swoich partnerów o planach wydania nowego RTX-a 2060. Zieloni podobno na razie nie są w stanie dokładnie określić dostępności nowych układów, ale najbardziej prawdopodobne są na ten moment albo końcówka 2021, albo początek 2022 roku. Co ciekawe, w tym samym czasie na sklepowe półki mogą trafić modele RTX 30 Super.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: Guru3D