Najsłabszy z rodziny Lunar Lake. Tak wypada nowe dziecko Intela

W sieci pojawiły się testy wydajności jednego z niżej pozycjonowanych procesorów Intel Lunar Lake. Trafi on do tańszych ultrabooków nowej generacji.

Jeszcze w tym roku zadebiutować mają procesory Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych oraz Intel Lunar Lake dla urządzeń mobilnych. Będą to zupełnie nowe architektury oraz litografie, co powinno przełożyć się na znaczny skok wydajności i wyeliminować problemy znane z serii Intel Core 13. i 14. generacji.

Premiera Intel Lunar Lake planowana jest na 3 września 2024

W przypadku mobilnych CPU zobaczymy proces produkcji 3 nm, gdzie spora część wykonana zostanie przez TSMC, oraz połączenie architektur Intel Lion Cove, Skymont i Battlemage. Całość doprawiona zintegrowaną pamięcią LPDDR5X-8533 oraz układem NPU do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

W bazie wyników programu Geekbench pojawił się wpis dotyczący jednego z najsłabszych nowych modeli, czyli Intel Core Ultra 5 228V. Mowa o 8-rdzeniowym i 8-wątkowym procesorze pracującym z taktowaniem do 4,5 GHz. Zintegrowany układ graficzny to Intel ARC 130V, a całość ma TDP do 30 W.

Testowanym laptopem był MSI Prestige 13 AI+ Evo, który pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro na zrównoważonym trybie zasilania. Pozwoliło to osiągnąć 2858 punktów dla wydajności jednowątkowej oraz 10 053 punktów w przypadku zadań wielowątkowych.

Jak to ma się w porównaniu do innych CPU? Patrząc na poprzednią generację, Intel Core Ultra 5 228V oferuje o około 12% wyższą wydajność jednego wątku i o 21% niższą wielu wątków niż Intel Core Ultra 9 185H. Należy jednak pamiętać, że przedstawiciel rodziny Meteor Lake to układ 16-rdzeniowy i 22-wątkowy z wyższym TDP.

Porównując do AMD Ryzen AI 9 HX 370, który dopiero miał premierę, wygląda to dużo ciekawiej. Czerwoni oferują o około 3% gorszą wydajność jednowątkową, ale o 25% lepszą wydajność wielowątkową. Chociaż ponownie trzeba podkreślić, że układ AMD posiada więcej rdzeni i wątków (12R/24W vs 8R/8W).

Z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do premiery i niezależnych testów. Ta ma mieć miejsce 3 września 2024. Jak na razie wygląda jednak, że Intel zaserwuje nam bardzo dobry stosunek wydajności do poboru mocy, co jest kluczowe w ultrabookach mających zapewniać długi czas pracy.

Źródło zdjęć: Geekbench, Intel

Źródło tekstu: oprac. własne