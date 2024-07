Najlepszy Copilot+ PC na rynku? Testujemy Asus Zenbook S 16 z Ryzen AI 9 HX 370

Do testów otrzymałem najnowszy, 16-calowy laptop marki Asus, napędzany procesorem AMD i wyposażonym w ogromną pojemność pamięci, zarówno operacyjnej, jak i na dane. W modelu tym położono również nacisk na funkcje wspierane sztuczną inteligencją.



Asus Zenbook S 16 to najnowszy produkt tej popularnej marki, który łączy w sobie wysoką wydajność, również tę przeznaczoną na działanie sztucznej inteligencji, dużą pojemność pamięci RAM i dysku SSD, a także świetny wygląd, bogate wyposażenie w gniazda oraz duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. A jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (UM5606W):

Konstrukcja z dodatkiem materiałów ceramicznych (Ceraluminum), certyfikat MIL-STD 810H, kolor Scandinavian White,

Wymiary: 353,6 x 243,0 x 12,9 mm, masa 1500 g,

16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli (212 ppi), 120 Hz, 400 nitów, 500 nitów w HDR (szczyt), 1,07 mld kolorów,

Dwunastordzeniowy, dwudziestoczterowątkowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2,0 GHz, maks. 5,1 GHz, 24 MB Cache L3, AMD Ryzen AI do 81 TOPs),

Grafika AMD Radeon 890M,

NPU XDNA do 50 TOPs,

32 GB RAM-u LPDDR5x 7500 MHz, dysk SSD 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0,

Podświetlana klawiatura QWERTY, touchpad z obsługą wielodotykową,

Gniazda i porty: 1 x HDMI 2.1 TMDS, 2 x USB 4 Gen 3 typu C, 1 x USB 3.2 Gen 2 typu A, 1 x audio Jack 3,5 mm (combo), 1 x czytnik kart pamięci SD 4.0,

Łączność: Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4,

Kamera 1080p HD, zgodna z Windows Hello, 6 głośników (Harman Kardon certyfied, Dolby Atmos sound system), 3 mikrofony,

Wbudowany akumulator o pojemności 78 Wh,

Zasilacz sieciowy 65 W (20 V / 3,25 A),

System operacyjny Windows 11 Pro 64-bit (26100),

Cena: 8499 zł (wariant z 1 GB SSD).

Asus Zenbook S 16 przyjechał do mnie w komplecie z zasilaczem sieciowym o mocy 65 W oraz przewodem USB-C. W kartonowym pudełku znalazłem też nieco „makulatury” w postaci krótkiej instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej oraz ulotki o narzędziu MyASUS.



Matowa elegancja z połyskującym akcentem

Testowany laptop firmy Asus to dosyć duży sprzęt, z uwagi na zastosowany tu 16-calowy wyświetlacz, który jest przy tym bardzo zgrabny i dosyć lekki. Urządzenie ma matową powierzchnię, która prezentuje się bardzo elegancko, szczególnie pokrywa ekranu mieniąca się błyszczącymi dodatkami. Ta część jednak łatwo zbiera odciski palców i inne zabrudzenia, podobnie jak błyszcząca szyba chroniąca panel OLED.

Po otwarciu laptopa zobaczymy duży ekran, otoczony ramkami o szerokości od kilku milimetrów po bokach, do ponad centymetra na dole. Jest tu również wygodna i podświetlana klawiatura QWERTY z nowym klawiszem Copilot, a także bardzo duży i funkcjonalny touchpad. Pozwala bardzo szybko zmienić poziom głośności czy jasność, a także przewinąć odtwarzany utwór. To ostatnie w połączeniu z Deezerem uruchomionym w przeglądarce Edge nie działa najlepiej, bowiem przewija tylko do tyłu, bez względu na to, w którą stronę przesuniemy palec. Przyczepić się można też do podświetlenia klawiatury, które jest zrobione byle jak (widać to częściowo na dwóch następnych zdjęciach).

Niefortunna jest również lokalizacja przycisku zasilania. Znajduje się on na lewo od klawisza Delete. Jeśli nie trafimy, komputer się uśpi lub wyłączy, zależnie od ustawień. Wolałbym, gdyby przycisk zasilania był wyraźnie oddzielony od klawiatury.

Komputer można odblokować za pomocą umieszczonej nad ekranem kamery zgodnej z funkcją Windows Hello. Czytnika linii papilarnych niestety tu nie ma, a czasem takie rozwiązanie mogłoby się przydać.

Panel OLED i świetna jakość obrazu

Asus wyposażył swój laptop w 16-calowy panel OLED, który ma całkiem sporą rozdzielczość (3K, 212 ppi) oraz dużą powierzchnię roboczą. Wyświetlany na nim obraz jest ostry i kontrastowy oraz ma ładne kolory, które tak samo dobrze wyglądają pod każdym kątem.

Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ΔE (MAX) 6789 K 100% sRGB

94,1% AdobeRGB

99,5% DCI P3 168,2% sRGB

115,9% AdobeRGB

119,1% DCI P3 0,17 (0,67)





Wadą w niektórych sytuacjach może być połączenie błyszczącej powłoki ekranu z niezbyt imponującą jasnością. Podawana przez producenta szczytowa jasność sięga 500 nitów przy włączonym HDR. Zmierzone przeze mnie maksimum przy wyłączonej opcji HDR sięgnęło na środku ekranu 398 nitów.

Pochwała należy się za równomierne podświetlenie. Gdy podzieliłem ekran na 9 mniej więcej równych części i zmierzyłem jasność na środku każdej części, różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym „kawałkiem” wyniosła tylko około 2%. Tego nie da się zauważyć.

Głośnikom brakuje basów

Asus Zenbook S 16 został wyposażony w aż 6 głośników, które – jak możemy przeczytać w materiałach udostępnionych testerom – są „Harman Kardon certyfied”. Te dobrze radzą sobie z odtwarzaniem średnich i wyższych tonów, jednak tony bardzo wysokie potrafią (przy dużej głośności) „dawać” po uszach, a basy są słabe. Stan ten można nieco poprawić, grzebiąc w ustawieniach (aplikacje MyASUS, Dolby Access i Realtec Audio Console).

Maksymalna głośność, zmierzona w odległości około 60 cm od głośników, wyniosła 86,1 dB i wzrosła do 91,8 dB po włączeniu opcji Wzmacniacz głośności. Do oglądania filmów czy słuchania muzyki podczas małej „domówki” to w zupełności wystarczy. Jednak melomanom polecam zainwestowanie w dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki.



Windows 11 Pro i przydatne dodatki

Zenbook S 16 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro, który – w porównaniu z wersją Home – oferuje dodatkowe funkcje przydatne użytkownikom biznesowym. Na pokładzie pracowała wersja 24H2 tego oprogramowania, która dodaje między innymi skrót Copilot na pasku zadań. Prowadzi on do odpowiedniej aplikacji umożliwiającej korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji. Nie trzeba już sięgać w tym celu po przeglądarkę internetową.

Warto w tym miejscu dodać, że laptop firmy Asus został wyposażony w procesor AMD Ryzen AI oraz wydajny układ NPU, dzięki którym funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję mogą być realizowany lokalnie, bezpośrednio na tym urządzeniu. Obejmuje to asystentów AI, chatboty oraz generatywną AI. Może to zwiększyć produktywność oraz uniezależnić w jakimś stopniu użytkownika od dostępu do Internetu.

Asus uzupełnił dostarczone przez Microsoft oprogramowanie o kilka użytecznych dodatków. To przede wszystkim aplikacja MyAsus, służąca do zarządzania komputerem, diagnostyki systemu czy kontaktu z obsługą klienta.

GlideX to z kolei narzędzie, które służy pomocą przy łączeniu laptopa z innymi urządzeniami, rozszerzając jego funkcjonalność. Liczba dostępnych opcji jest tu naprawdę spora.

ScreenXpert pomoże w zapanowaniu nad oknami aplikacji, szczególnie jeśli korzystamy z kilku ekranów, oraz kilkoma innymi rzeczami. Z kolei dzięki StoryCube można zarządzać, sortować i utrwalać swoje wspomnienia. Pomaga w tym oczywiście sztuczna inteligencja.

Połączenia na każdą okazję

Asus Zenbook 16 S pozwala na korzystanie z szybkiego Internetu za pomocą bezprzewodowej łączności Wi-Fi 7. Do sprawnego połączenia komputera z innymi urządzeniami można też użyć najnowszego standardu Bluetooth 5.4. Tak mogłem w czasie testów na przykład przesyłać pliki z telefonu do laptopa czy podłączyć do niego bezprzewodowe słuchawki. Wszystko podczas testów działało prawidłowo.



Testowany laptop ma, jak na obecne standardy, dosyć bogaty i zróżnicowany zestaw gniazd i portów. USB-C ma każdy, ale czytnik kart pamięci już niekoniecznie. W zestawie jest też USB-A, HDMI i gniazdo audio Jack 3,5 mm.

Wydajność, która sprosta niemal każdemu zadaniu

Asus Zenbook S 16 napędzany jest nowym procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370, który w połączeniu z układem graficznym Radeon 890 M oraz 32 GB szybkiego RAM-u zapewnia ogromny poziom mocy dla większości zastosowań. Prawie wszystko działa tu płynnie i się nie zacina. Jest też coś dla miłośników wykorzystania sztucznej inteligencji, którzy niekoniecznie chcą, by ich dane były przetwarzane na zewnętrznych serwerach. Zastosowane w Asusie rozwiązanie z układem NPU powinny sobie z tym poradzić.

Model 3DMark TimeSpy GeekBench 6 Cinebench R23 PCMark 10 Corona Benchmark Crystal Disk Mark Single Core Multi Core Single Core Multi Core Odczyt sekwencyjny Zapis sekwencyjny Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED 5831 - - 1764 12898 6589 4 842 600 5220,0 MB/s 865,3 MB/s Asus Zenbook S 13 OLED 1466 1977 5993 1627 5996 5225 2 126 120 6880,9 MB/s 4782,1 MB/s Asus Zenbook S 16 3722 2778 13324 1936 15140 7264 4 304 874 5004,0 MB/s 3969,4 MB/s Huawei MateBook 16s 2023 2075 2693 13336 1985 14041 6503 4 629 280 4882,7 M/Bs 3942,1 MB/s Huawei MateBook D 16 2024 2027 2681 12792 1993 13362 6373 4 860 620 4914,7 MB/s 3936,5 MB/s Huawei MateBook X Pro 2024 4147 2268 12936 1714 13472 6828 3 718 536 5233,6 MB/s 4851,0 MB/s Lenovo Yoga Slim 9i 2074 - - 717 9031 - 3 661 954 3667,7 MB/s 2994,6 MB/s Microsoft Surface Pro 9 1373 - - 1581 6733 4883 2 830 460 3431,5 MB/s 2517,6 MB/s Microsoft Surface Laptop Studio 4918 - - 1441 5137 5447 1 898 163 2287,8 MB/s 1165,1 MB/s Panasonic Toughbook 40 966 - - - - 2835 1 371 294 2976,1 MB/s 1617,4 MB/s



Testowany laptop zdecydowanie nie jest urządzeniem gamingowym. Da się na nim uruchomić gry i wiele z nich działa wystarczająco płynnie do tego, by rozgrywkę nazwać komfortową, jednak o najbardziej zasobożernych tytułach możemy raczej zapomnieć. No chyba, że lubimy klatkowanie i zacinające się efekty świetlne.

Za to nie mogę narzekać na wydajność zastosowanego tu dysku SSD o pojemności aż 2 TB. Pozwala on na zapis sekwencyjny z szybkością ponad 5 GB/s oraz odczyt danych z szybkością niemal 4 GB/s.

A co z kulturą pracy? Podczas dużego obciążenia podzespołów obudowa laptopa rozgrzała się w najcieplejszym miejscu do 53,5°C. Sporo, ale dotyczy to stosunkowo małego obszaru na spodzie komputera. Zastosowany tu aktywny system chłodzenia na szczęście nie jest bardzo hałaśliwy – w odległości około 60 cm od komputera zmierzone przeze mnie maksimum głośności wyniosło 44,1 dB. Przy większości typowych sytuacji jest znacznie ciszej, a czasem wręcz bezgłośnie.

Cały dzień pracy na baterii

Przejdźmy do zasilania. Asus Zenbook S 16 został wyposażony w akumulator o pojemności 78 Wh. Gdy pisałem na nim te słowa, a w tle leciała muzyka z Deezera, po 8 godzinach poziom naładowania baterii zmniejszył się ze 100% do 26%. Mógłbym więc jeszcze popracować przez niemal 3 godziny. W czasie tego testu tryb zasilania był ustawiony na opcję „Zrównoważony”, natomiast jasność ekranu była ustawiona mniej więcej na 40%.

Laptop może oczywiście również czerpać energię z sieci elektroenergetycznej za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza o mocy 65 W. Możemy go podłączyć do dowolnego z dwóch dostępnych gniazd USB-C.

Wydajny laptop o dużych możliwościach

Asus Zenbook S 16 to piękny laptop, który również wiele potrafi. W urządzeniu kilka drobiazgów warto byłoby poprawić, ale i bez tego mamy do czynienia ze sprzętem wartym zainteresowania. I to nie tylko z powodu napędzającego go zupełnie nowego procesora firmy AMD czy sprzętowego wsparcia dla funkcji AI, co przekłada się na bardzo wysoką wydajność do większości zastosowań. Należy jednak przy tym pamiętać, że to nie jest komputer dla graczy.

Oprócz świetnej jakości wykonania i użytych materiałów (z małym „ale”), otrzymujemy duży ekran z bardzo wysoką jakością obrazu, mnóstwo pamięci i najnowsze standardy łączności bezprzewodowej. Nie zabrakło tu również bogatego zestawu gniazd, przynajmniej jak na współczesne standardy.

Wady? Oczywiście są, ale na ogół drobne. Ot, ekran nie przepada za zewnętrznymi źródłami światła, które się w nim „pięknie” odbijają, podświetlenie klawiszy jest nierówne i „wycieka” bokami, a niektórych z powierzchni lepiej nie dotykać, bo zostaną ślady. No i te raczej kiepskie głośniki – trochę to wstyd dla firmy Asus, że użyła tu czegoś tak niedopracowanego.

Testowany laptop nie należy do najtańszych. Wariant z dyskiem 1 TB został wyceniony na 8499 zł, natomiast za testowaną wersję z dyskiem 2 TB trzeba by zapewne zapłacić sporo więcej. Za taką kwotę otrzymujemy jednak porządny sprzęt, który sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach.

Ocena końcowa: 9/10



Wady:

Łatwe palcowanie się niektórych powierzchni laptopa,

Podświetlenie klawiatury mogłoby być lepiej zrobione,

Brak czytnika linii papilarnych,

Połączenie błyszczącej powłoki ekranu z niezbyt imponującą jasnością,

Słaba jakość dźwięku z głośników,

Układ graficzny wyraźnie słabszy od reszty podzespołów,

Wysoka cena.

Zalety:

Świetny wygląd,

Bardzo wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Kamera zgodna z Windows Hello, sprawnie działajca biometria,

Duży wyświetlacz OLED HDR o wysokiej rozdzielczości i świetnej jakości obrazu,

Windows 11 Pro, przydatne dodatki firmy Asus,

Najnowsze standardy łączności bezprzewodowej,

Bogaty i różnorodny zestaw gniazd,

Bardzo wysoka wydajność, sprzętowe wsparcie dla AI,

32 GB szybkiego RAM-u i 2 TB przestrzeni na dane,

Wysoka kultura pracy,

Dobry czas pracy na baterii.

Galeria zdjęć laptopa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl