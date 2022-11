Intel Core i5-13400 przetestowany. Znamy wydajność

Czekasz na tańsze procesory Intel Raptor Lake-S? Zastanawiasz się czy nie kupić AMD Ryzen albo starszej generacji? My już znamy odpowiedź!

Intel Core 13. generacji zadebiutowały już na rynku. Procesory dostępne są w sklepach, podobnie jak płyty główne im dedykowane. Jednak do tej pory pojawiły się tylko najwydajniejsze, odblokowane jednostki czyli Core i5, Core i7 oraz Core i9 z serii K. Są one zdecydowanie droższe od "zwykłych", czyli zablokowanych procesorów.

Intel Core i5-1300 dostał cztery dodatkowe rdzenie

Oczywiście Amerykanie planują również tańsze Intel Raptor Lake. Wypuszczone one zostaną po prostu tradycyjnie w późniejszym terminie. My jednak już znamy wydajność jednego z najpopularniejszych modeli.

Intel Core i5-13400 to 10-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, który pracuje z zegarem bazowym 2,5 GHz i do 4,6 GHz w trybie Turbo. Względem poprzednika dołożono tutaj cztery małe typu E, co ma wpływ na wydajność w zadaniach wielowątkowych, a prócz tego minimalnie podniesiono taktowania.

W sieci pojawił się zrzut z popularnego programu CPU-Z. Potwierdza on nie tylko specyfikację, ale również zdradza wydajność. Wszystko dzięki wbudowanemu benchmarkowi. W przypadku wydajności jednowątkowej mowa o 729,3 punktach, zaś wydajność wielowątkowa to już 6591,5 punktów.

Są to wyniki o około 3% i 31% lepsze niż w starszym Intel Core i5-12400. Warto zauważyć też, że jest to zaledwie o 6% wolniej niż w droższym Intel Core i5-12600K. To ostatnie nie powinno dziwić - konfiguracja obu CPU jest bliźniaczo podobna. Główne różnice to bazowe zegary oraz TDP.

Oficjalna data premiery zablokowanych Intel Core 13. generacji nie została zdradzona. Znając jednak historię wydawniczą Niebieskich można śmiało zakładać, że zaprezentowane zostaną na początku stycznia, podczas targów CES 2023. Do sprzedaży trafią zaś niewiele później.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na listopad 2022

Zobacz: Corsair prezentuje wydajne SSD. Pojemność nawet do 8 TB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, 9550pro@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne