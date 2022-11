Corsair prezentuje wydajne SSD. Pojemność nawet do 8 TB

Bez różnicy czy szukasz najwyższej wydajności, największych pojemności czy niskich cen i długiej gwarancji. Nowe SSD Corsaira oferują wszystko to i jeszcze więcej.

Na rynku podzespołów komputerowych jest całe zatrzęsienie dużych i małych firm z całego świata. Część specjalizuje się w konkretnych gałęziach rynku, a inne mają bardzo rozległe portfolio. Mało z nich można nazwać prawdziwymi gigantami. Jednak do tego grona z całą pewnością należy Corsair.

Corsair oferuje na swoje nowe SSD aż 5 lat gwarancji

W minionych dniach Amerykanie cichaczem rozszerzyli swoją ofertę nośników półprzewodnikowych o dwie nowe serie. Jedna z nich stawia na wysoką wydajność i duże pojemności, druga zaś na niskie ceny.

Corsair MP600 PRO NH to SSD typu M.2 2280 korzystające z interfejsu PCI Express 4.0 i protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z kośćmi 3D TLC NAND oraz kontrolerem Phison E18. Przekłada się to na wydajność do 7000 MB/s dla odczytu i do 6100 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 200 000 i 950 000 IOPS.

Konsumenci mają do wyboru pięć różnych pojemności - 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB i 8 TB. Ich ceny ustalono na kolejno 459; 699; 1319; 3299 i 6669 złotych. Wszystkie z nich są objęte 5-letnią gwarancją producenta. I chociaż cena najpojemniejszego wariantu wydaje się zabójcza to jest dużo taniej niż u konkurencji.

Corsair MP600 GS mimo zbliżonego wyglądu skrywa inne podzespoły. Główna różnica to kontroler Phison E21T pozbawiony pamięci podręcznej DRAM. Tym samym deklarowana wydajność dość drastycznie spada do 4800 MB/s dla odczytu i 3900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 800 000 i 580 000 IOPS.

Te nośniki półprzewodnikowe mają być budżetowym rozwiązaniem. Tym samym pula dostępnych pojemności została ograniczona do najpopularniejszych wariantów - 500 GB i 1 TB. Sugerowane ceny w Polsce to 359 i 599 złotych. Mimo wszystko nadal mowa o długiej, 5-letniej gwarancji producenta.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: Corsair, oprac. własne