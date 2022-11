Technologia NVIDIA DLSS trafia do kolejnych gier

Amerykanie nie zwalniają tempa. NVIDIA poinformowała o kolejnych grach, które w listopadzie dołączą do listy wspieranych przez DLSS. Nie brakuje tytułów AAA.

NVIDIA DLSS to przełomowa technologia, która bez wyraźnego spadku jakości obrazu pozwala na cieszenie się płynniejszą rozgrywką przy większej liczbie klatek na sekundę. Wszystko za sprawą inteligentnego skalowania w górę w serii kart graficznych NVIDIA GeForce RTX.

Już ponad 240 gier i aplikacji jest wspieranych przez DLSS

Rozwiązanie okazało się na tyle ciepło przyjęte przez dziennikarzy i graczy, że AMD i Intel szybko zapowiedzieli swoje bliźniaczo podobne technologie. NVIDIA DLSS jednak cały czas się rozwija, a obecnie mamy już do czynienia z wersją DLSS 3. Do puli gier wspierających to rozwiązanie dołączają nowe tytułu.

Listopadowa aktualizacja obejmuje zarówno gry dla NVIDIA DLSS 3 dostępnego tylko na serii GeForce RTX 4000, jak i DLSS 2 Super Resolution wspieranego przez starsze karty graficzne. Cała lista wygląda następująco:

DLSS 3

F1 22 - aktualizacja już dostępna, zwiększa wydajność nawet 2,5-krotnie

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - aktualizacja dostępna od 7 listopada, zwiększa wydajność ponad dwukrotnie

Microsoft Flight Simulator - aktualnie wsparcie dostępne w wersji beta; pełna obsługa od 11 listopada wraz z premierą aktualizacji 11 do gry Microsoft Flight Simulator oraz nowej edycji Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

Destroy All Humans! 2: Reprobed - aktualizacja dostępna od 15 listopada, zwiększa wydajność nawet dwukrotnie

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - premiera 18 listopada

DLSS 2 Super Resolution

Sackboy: Wielka przygoda – aktualizacja już dostępna, zwiększa wydajność nawet 2,5-krotnie

PGA Tour 2K23 - aktualizacja już dostępna, wzrost wydajności do 70%

Crossout: Supercharged - aktualizacja już dostępna

WRC Generations - premiera 3 listopada

The Chant - premiera 3 listopada

Obecnie już ponad 240 gier i aplikacji jest wspieranych przez technikę DLSS, a liczba ta rośnie każdego miesiąca.

