Intel Arc Alchemist doczekał się nowego autorskiego modelu

Liczba autorskich kart graficznych Intel Arc Alchemist cały czas rośnie. Tym razem mowa o podstawowym modelu od znanego i cenionego w Polsce producenta.

Wiele osób nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, ale od niedawna mamy na rynku kart graficznych trzeciego gracza. Do grona składającego się z AMD i NVIDII dołączył Intel. Tak, dokładnie ta sama amerykańska firma znana najlepiej z najwydajniejszych na rynku procesorów komputerowych.

Acer Arc A380 Predator to prosta karta graficzna

Pierwszą generacją Intela jest seria Arc Alchemist. Niebiescy mają jednak z nią spore problemy. Od sterowników, przez dostępność w sklepach na całym świecie. W drugim przypadku powodem jest mała ilość firm trzecich, które decydują się na tworzenie autorskich modeli. To się jednak powoli zmienia.

Acer Arc A380 Predator to kolejny model w ofercie Tajwańskiego producenta. Jest to słabsza i tańsza propozycja niż wcześniejszy Acer Arc A770 BiFrost. Mamy tutaj w końcu do czynienia z układem Intel ACM-G11 wyposażonym w 8 rdzeni Xe i sparowanym z 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 96-bitowej szynie danych.

Tajwańczycy zdecydowali się na dwuslotowy układ chłodzenia z wentylatorem odśrodkowym. Zabrakło tutaj nawet metalowego backplate, a zamiast tego laminat karty zadrukowano napisami "Predator". Powinno to jednak wystarczyć, bowiem karta pozbawiona jest wtyczki zasilającej, a więc jej TDP powinno być niskie.

Acer Arc A380 Predator dostępny jest już na Amazonie, w oficjalnym sklepie producenta. Karty jednak nie można jeszcze zamówić, tajemnicą pozostaje nawet cena. A to w końcu ona będzie kluczowa. Tak czy siak pozostaje trzymać kciuki za Intela. Konkurencja zawsze jest dobra dla nas, konsumentów.

Źródło zdjęć: Intel, Acer@Amazon

Źródło tekstu: oprac. własne