AMD odgrzeje kotleta. Wszystko z okazji 10. urodzin platformy AM4

Platforma AMD AM4 debiutowała w 2016 roku, a zastąpiona została dopiero w 2022 roku przez AM5. Obchodzi więc ona właśnie swoje 10. urodziny i z tego powodu Czerwoni najwyraźniej szykują rocznicowy procesor dla graczy. Wskazuje to oficjalny slajd opublikowany przez wiarygodne źródło.

Kluczowa będzie cena. Zbyt wysokie MSRP wszystko przekreśli

Niestety, nie będzie to nowy układ. Amerykanie planują po prostu udostępnić w sprzedaży ponownie model AMD Ryzen 7 5800X3D, który miał premierę w kwietniu 2022 roku, a który w ostatnich miesiącach zniknął ze sklepów. Jego specyfikacja ma być identyczna jak cztery lata temu - 8 rdzeni i 16 wątków, zegar do 4,5 GHz, pamięć 3D V-Cache i TDP 105 W.

Sugerowana cena nie została podana. Pierwotnie było to 449 dolarów, ale w tym segmencie dostępne są obecnie znacznie lepsze propozycje. Można więc śmiało założyć, że MSRP zostanie obniżone i/lub w zestawie dostępne będą kolekcjonerskie elementy, jak na Anniversary Edition przystało.