Potrzebny tani dysk SSD? Posiadacze PC znaleźli sprytne rozwiązanie

Akcesorium do Xboxa sensowną opcją dla PC

Boom na rozbudowę centrów danych AI sprawił, że pamięć RAM oraz dyski SSD są teraz sporo droższe i mniej dostępne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sytuacja sięgnęła takiego absurdu, że taniej jest kupić... kartę z rozszerzeniem SSD niż dedykowany dysk tego typu do PC. Jeden dzielny użytkownik Reddita postanowił spróbować, czy karty do Xbox Series X/S sprawdzą się jako dobry zastępnik dla dysku SSD. Ceny tego akcesorium do konsol Xbox są obecnie niższe niż wiele modeli nośników SSD dla PC.

Co prawda Xbox postawił na niestandardowe rozwiązania (produkowane przez Seagate i Western Digital), ale to nic takiego, co by odstraszyło pecetowca w potrzebie. Karty te oparte są na standardzie CFexpress korzystającego z protokołu NVMe przez interfejs PCIe.

Wystarczył tani czytnik kart CFexpress typu B podpięty do slotu PCIe. Komputer wykrył rozszerzenie pamięci magazynowej bez problemu, chociaż prędkości odczytu i zapisu nie powalały, bo były poniżej maksymalnych możliwości PCIe Gen3. Mówimy tu o sekwencyjnym odczycie 1117,68 MB/s i zapisie 1570,10 MB/s. Dyski Gen3 SSD potrafią wyciągnąć trzykrotnie wyższe prędkości, ale nadal taka karta do Xboxa jest dwukrotnie szybsza niż starsze nośniki SATA SSD.