Prawdziwy potwór Xiaomi. Takiej baterii w Europie jeszcze nie było

Najnowsze przecieki dotyczące nadchodzącego modelu POCO X8 Pro Max wskazują, że producent zamierza wyposażyć ten smartfon w ogniwo o imponującej pojemności 8500 mAh. To dobra informacja, bowcześniej w przeciekach był mowa o „zaledwie” 6500 mAh.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z jednym z największych akumulatorów w historii marki, co w połączeniu z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 100 W powinno zapewnić bezproblemowe dwa-trzy dni intensywnego użytkowania. POCO X8 Pro Max może stać się pierwszym dostępnym w Europie tradycyjnym smartfonem (nie pancerniakiem) z tak dużym akumulatorem.

Wszystko wskazuje na to, że POCO X8 Pro Max będzie globalnym wariantem chińskiego modelu Redmi Turbo 5 Max, który przedwczoraj zadebiutował w kraju producenta z jeszcze większą baterią 9000 mAh w obudowie o grubości 8,15 mm. Niewielka redukcja pojemności w wersji dla Europy i reszty świata wynika prawdopodobnie z bardziej rygorystycznych certyfikatów bezpieczeństwa oraz norm transportowych. Mimo tego odchudzenia, 8500 mAh to wciąż wynik deklasujący większość konkurencji, co z pewnością przyciągnie uwagę graczy oraz osób często podróżujących.

POCO X8 Pro Max, czyli globalny Redmi Turbo 5 Max

Specyfikacja techniczna urządzenia również zapowiada się imponująco. Podobnie jak Redmi Turbo 5 Max smartfon ma zostać wyposażony w duży, 6,83-calowy ekran OLED od TCL o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Za wydajność odpowiadać ma układ MediaTek Dimensity 9500s. Sekcję foto tworzyć będzie główny sensor Light Hunter 600 o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, wspierany przez jednostkę szerokokątną 8 Mpix oraz aparat do selfie 20 Mpix z matrycą OmniVision. Całość konstrukcji ma spełniać normy odporności IP68, IP69 oraz IP69K, co sugeruje niezwykłą wytrzymałość na pył i wodę.