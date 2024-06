Najlepsza płyta główna pod AMD? Cena to ponad 5600 zł

Na światło dzienne wypłynęły płyty główne, które EVGA zaprojektowała dla gniazda AMD AM5. Wygląda na to, że kolejny raz szykowały się fenomenalne platformy.

We wrześniu 2022 roku straciliśmy jednego z najlepszych producentów autorskich modeli kart graficznych na rynku. To właśnie wtedy EVGA oficjalnie wycofała się ze współpracy z NVIDIĄ, podkreślając przy tym, że nie jest zainteresowana nawiązywaniem kooperacji z konkurencją Zielonych, czyli AMD oraz Intelem.

Chociaż to prototyp to świetnie radzi sobie z pamięciami RAM

Amerykanie uspokajali jednak, że nigdzie się nie wybierają - nadal chcą oferować zasilacze, chłodzenia procesora, peryferia czy płyty główne. Niestety dość szybko sporo zaczęło się zmieniać, a najbardziej widoczne były gorsze warunki gwarancyjne czy odejście sporej ilości pracowników. EVGA to już tylko cień dawnej firmy.

Jeśli ktoś liczył na to, że niedługo na rynek trafią płyty główne EVGA pod gniazdo AMD AM5 to nie mamy dobrych wieści. Co prawda Amerykanie często byli "spóźnieni" ze swoimi platformami, ale zawsze były one wyjątkowo dopracowane. Teraz jednak wszystkie prototypy trafiły do sprzedaży w Chinach.

Jiacheng Liu pochwalił się na platformie X, że kupił na Xianyu, chińskim odpowiedniku Allegro, pięć egzemplarzy EVGA X670E Classified. Cztery z nich w wersji "gołe PCB" oraz jeden bardziej zaawansowany, już z radiatorami.

Jak zwykle mowa o formacie E-ATX, odwróconym o 90° sockecie i gniazdach RAM oraz mocnej, 14-fazowej sekcji zasilania. Zastosowano tutaj kątowe złącza zasilania, a użytkownik ma do dyspozycji dwa wzmocnione sloty PCI Express x16, dwa PCI Express x4, trzy złącza M.2 oraz osiem portów SATA III.

Opisywane płyty główne pracują na oprogramowaniu w wersji 0.00, datowanym na sierpień 2022, które korzysta jeszcze z AGESA 1.0.0.2. Mimo to mowa o działaniu z procesorem AMD Ryzen 9 7950X i dobrym wsparciu pamięci RAM DDR5 - trening modułów 6000 MHz CL32 trwał zaledwie 30 sekund. Oczywiście nadal tutaj sporo niedoróbek jak chociażby nie działająca kontrola RPM wentylatorów czy ARGB LED.

Jiacheng Liu zapłacił 620 dolarów (ok. 2539 złotych) za "gołe" wersje EVGA X670E Classified i aż 1378 dolarów (ok. 5639 złotych) za lepiej wyposażony model. To sporo, ale należy pamiętać, że mowa o zasadniczo przedmiocie już kolekcjonerskim od niegdyś czołowego producenta sprzętu komputerowego.

