Pad z PlayStation 5 z oficjalną obsługą na PC? Jest na to szansa

PlayStation DualSense, czyli oficjalnym kontroler PlayStation 5, wkrótce może być oficjalnie obsługiwany na PC-tach. Wskazują na to dokumenty Sony.

PlayStation DualSense to oficjalny kontroler do konsoli PlayStation 5. Znacząco różni się on od DualShocka 4, oferując nie tylko zupełnie inny kształt, ale też nowe funkcje, jak adaptacyjne triggery czy wibracje haptyczne.

PlayStation DualSense na PC

Do tej pory DualSense nie był oficjalnie obsługiwany na komputerach. Co prawda da się z niego korzystać, ale nie w każdej grze, nie ze wszystkimi funkcjami i zazwyczaj wymaga to instalowania dodatkowych programów, stworzonych przez społeczność. W skrócie — nie należy to do najwygodniejszych rozwiązań. Niby można, ale są lepsze sposoby, jak chociażby kontrolery Xbox, które są oficjalnie wspierane.

Jednak pewien użytkownik Reddita o pseudonimie Kgarvey zauważył na stronie Sony dokumenty, które sugerują, że wkrótce kontroler DualSense może być oficjalnie wspierany na komputerach. To umowa licencyjna oprogramowania do aktualizowania pada. W treści dokumenty wyraźnie wspomniane są systemy Windows oraz macOS.

Dokument co prawda została już usunięty, ale ciągle można go znaleźć w pamięci podręcznej wyszukiwarki Google. Być może został opublikowany przedwcześnie. Samo dodanie obsługi DualSense na PC ma dużo sensu. Przecież PlayStation wydaje na komputerach coraz więcej swoich tytułów, więc warto byłoby, aby gracze mogli skorzystać z pełni ich możliwości.

Źródło zdjęć: Hopix Art / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reddit