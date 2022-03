Zepsute chipy PlayStation 5 trafiają do sklepów. Po co?

AMD sprzedaje wadliwe układy z PlayStation 5. Te trafiają między innymi do koparek kryptowalut z logo ASRock.

Produkcja procesorów, układów graficznych oraz SoC jest bardzo skomplikowana. Normalne jest, że część takich elementów nie jest w pełni udana. Mają wady, przez które nie zawsze nadają się do wykorzystania w danym urządzeniu. Nie oznacza to jednak, że można je wyrzucić na śmieci.

Miało być PlayStation 5, będą koparki

Dla przykładu NVIDIA często wykorzystuje mocniejsze, ale wadliwe egzemplarze układów graficznych do tworzenia słabszych modeli GPU. To sensowne rozwiązanie, także pod względem ekonomicznym. A co np. z układami, które powinny trafić do PlayStation 5, ale ze względu na wady nie mogą? Okazuje się, że są one wykorzystywane między innymi w koparkach kryptowalut.

Tego typu urządzenie zaprezentowała firma ASRock. Mining Rig wyposażony jest w aż 12 układów AMD BC-250. Te, jak wynika z informacji, pochodzą prawdopodobnie z PlayStation 5, mają jedynie wyłączone niektóre elementy. To jeden ze sposobów AMD na sprzedaż jednostek, które z powodu różnych wad nie mogą być wykorzystane w konsolach nowej generacji.

Czy to etyczne? Jestem zagorzałym przeciwnikiem kryptowalut, więc jakiekolwiek wykorzystywanie sprzętów do ich kopania uważam za całkowicie zbędne. Ciągnący się za koparkami ślad węglowy jest zbyt duży. Z drugiej strony producent ma prawo robić ze swoimi układami to, co żywnie mu się podoba. Przy ich produkcji też zużyto zasoby, więc lepiej je sprzedać niż wyrzucić. Szkoda, że będą wykorzystywane do czegoś tak bezużytecznego.

ASRock Mining Rig kosztuje aż 13499 euro, czyli w przeliczeniu prawie 63 tys. zł. Według różnych źródeł sprzęt potrafi się zwrócić w czasie od 440 do 530 dni, więc raczej nie będzie cieszył się wielkim powodzeniem.

