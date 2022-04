Masz PS5? Sprawdź, czy trafił Ci się gorszy, czy lepszy DualSense

Jakiś czas temu Sony usprawniło kontrolery DualSense do konsoli PlayStation 5. Jak sprawdzić, która wersja nam się trafiła?

W marcu Sony usprawniło kontroler DualSense do konsoli PlayStation 5. Nowa wersja na mocniejsze elementy, co ma minimalizować ryzyko usterek, w tym doskonale znanego graczom driftowania gałek analogowych.

Rzecz w tym, że Sony nie informuje bezpośrednio, w jaką wersję kontrolera DualSense wyposażona jest dana konsola. Na szczęście, jeśli w ostatnim czasie kupowaliście PS5, to można to łatwo sprawdzić, o czym poinformował znany YouTuber — John Glasscock.

Jak sprawdzić wersję kontroler DualSense?

Aby sprawdzić, czy trafiła nam się gorsza, czy lepsza wersja kontrolera DualSense, wystarczy spojrzeć na numer FCC ID na tyle pada. Jeśli kończy się on liczbą "1", to niestety mamy starszą i tym samym gorszą wersję. Natomiast jeśli numer kończy się literą "A", to mieliśmy szczęście i trafiła się usprawniona wersja kontrolera DualSense.

Co ważne, usprawnioną konstrukcję mają wszystkie kontrolery DualSense z serii Galaxy, czyli modele w kolorach Nova Pink, Starlight Blue oraz Galctic Purple. Zatem jeśli chcecie mieć pewność, że Wasz pad wytrzyma dłużej, to rozwiązaniem jest zakup jednego z wymienionych wariantów.

