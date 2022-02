GeForce RTX 3050 potrzebuje poprawek? Nadciąga nowa wersja karty

W niecały miesiąc od premiery NVIDIA szykuje poprawioną wersję karty graficznej GeForce RTX 3050. Najmniejszy przedstawiciel rodziny Ampere doczeka się nowego rdzenia, ale tym razem tylko na tym skorzystamy.

NVIDIA GeForce RTX 3050 to najświeższa, a zarazem najsłabsza karta graficzna w ofercie amerykańskiego producenta. Embargo na jej testy zeszło 26 stycznia 2022 roku, a w sklepach na całym świecie pojawiła się dzień później - 27 stycznia. Wygląda jednak na to, że lada moment otrzymamy jej poprawioną wersję. Na szczęście nie ma się czego bać - to nie oryginał jest zły, a nowość będzie jeszcze lepsza.

NVIDIA GeForce RTX 3050 otrzyma nowy rdzeń GA107

Warto przypomnieć, że GeForce RTX 3050 to najniżej pozycjonowany członek rodziny NVIDIA Ampere. Mamy tutaj do czynienia z mocno przyciętym rdzeniem GA106, który dysponuje 2560 jednostkami CUDA, 80 jednostkami teksturującymi, 48 ROP, 20 RT oraz 80 Tensor. Całość doprawiona 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych i korzystająca z interfejsu PCI Express 4.0 x8.

Co więc ulegnie zmianie? Czeka nas jeszcze bardziej wykastrowana wersja? Nie! Zmieni się rdzeń - zamiast NVIDIA GA106, ma podobno pojawić się wariant z GA107. Większość specyfikacji nie ulegnie zmianie. Spadnie jednak pobór mocy - ze 130 do 115 W. Wzrośnie prawdopodobnie również potencjał podkręcania (OC).

Skąd te zmiany? Wszystko wskazuje na to, że takie plany Zieloni mieli od początku. NVIDIA GA106 w końcu dysponuje interfejsem PCIe 4.0 x16, a zamiast tego otrzymaliśmy x8. Oszczędność? Bynajmniej, były to przygotowania pod GA107. Podobnie jak identyczny rozstaw pinów w obu GPU, tak by producenci nie musieli na nowo projektować laminatu - wystarczy zacząć używać nowych rdzeni, a reszta pozostaje bez zmian.

Wszystko rozchodzi się prawdopodobnie o dostępność - wygląda na to, że NVIDIA była w stanie wyprodukować w danym momencie więcej rdzeni GA106, a firmie zależało na obecności nowej karty graficznej w sklepach. I trzeba przyznać, że to się udało - GeForce RTX 3050 można kupić od ręki, chociaż jego cena jest daleka od sugerowanej. Tak czy siak sukcesywnie spada i niedługo może osiągnąć MSRP.

Kiedy pojawia się nowe wersje GeForce RTX 3050? Nie wiadomo, źródło informacji w postaci niemieckiej redakcji igor'sLAB nie zdradziło takich szczegółów. Nie pozostaje nic innego jak czekać, zwłaszcza jeśli ktoś planuje złożyć mały, cichy i chłodny zestaw komputerowy. Wtedy każdy wat mniej jest na wagę złota.

