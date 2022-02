Małe, chłodne i ciche karty graficzne GeForce RTX 3050 od PNY

Kolejny partner NVIDII zdecydował się na wypuszczenie autorskich modeli najnowszej karty graficznej GeForce RTX 3050. PNY stawia na referencyjne taktowania, niskie temperatury i wysoką kulturę pracy.

NVIDIA GeForce RTX 3050 to najnowsza karta graficzna, która debiutowała na rynku pod koniec stycznia 2022 roku. Jest to przedstawiciel niskiego segmentu cenowego, który mimo wszystko ma pozwolić na zabawę w nowych grach w rozdzielczości Full HD i wykorzystanie technologii NVIDIA DLSS oraz ray tracingu.

PNY przygotowało modele z i bez podświetlenia RGB LED

PNY to amerykańska firma obecna na rynku od 1985 roku, która specjalizuje się w kartach graficznych, modułach RAM, nośnikach półprzewodnikowych oraz innych akcesoriach. Amerykanie współpracują tylko z Zielonymi, wydając autorskie modele z serii GeForce oraz Quatro. Brak u nich rozwiązań od AMD.

Najnowszym dodatkiem do oferty PNY są trzy autorskie modele karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050. Specyfikacja techniczna wszystkich z nich jest identyczne - rdzeń NVIDIA GA106 (Ampere) z referencyjnym taktowaniem 1552 MHz bazowo oraz do 1777 MHz w trybie boost i 8 GB pamięci GDDR6 osadzone na 128-bitowej szynie danych. Całość korzystająca z interfejsu PCI Express 4.0 x16.

Różnią się one od siebie zastosowanym układem chłodzenia - a więc i wymiarami - oraz obecnością lub brakiem podświetlenia RGB LED. Najwyżej pozycjonowany jest PNY GeForce RTX 3060 XLR8 Gaming Revel EPIC-X RGB Dual Fan o wymiarach 247 x 120 x 40 milimetrów z aluminiowym radiatorem wyposażonym w miedziane rurki cieplne oraz dwa wentylatory. Wisienką na torcie jest kolorowe podświetlenie.

Nieco niżej znalazł się PNY GeForce RTX 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition czyli to samo, ale w wersji do komputerów Small Form Factor. Tutaj skrócono odpromiennik ciepła i zdecydowano się na tylko jeden wentylator. Daje nam to wymiary 170 x 125 x 40 milimetrów.

Na koniec PNY GeForce RTX 3050 8GB UPRISING Dual Fan, czyli ponownie dłuższa karta graficzna z dwoma wentylatorami. Jest to największy model o wymiarach 259 x 127 x 41 milimetrów. Pozbawiono go jednak podświetlenia RGB LED, a skorupa ma mniej krzykliwe kształty i kolory.

Wszystkie z wymienionych kart graficznych oferują standardowy zestaw wideo, czyli jeden port HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a. Zasilane są pojedynczą wtyczką typu 8-pin, a ich TDP wynosi 130 W.

Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale i tak nie mają one wiele wspólnego z tym co widzimy w sklepach. Przy aktualnej sytuacji na rynku obstawiamy jednak około 1900 - 2300 złotych.

Źródło zdjęć: PNY

Źródło tekstu: PNY, oprac. własne