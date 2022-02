Rozwiązanie na drogie karty graficzne? Nowy i tani układ APU od AMD!

Nie stać Cie na nową kartę graficzną? Postaw na najnowsze APU od AMD! W chinach pojawił się AMD Athlon Gold Pro 4150GE, który w niskiej cenie zapewnia wysoką wydajność deklasując wybrane, starsze propozycje od AMD i Intela.

Fani cyfrowej rozrywki od dłuższego czasu mają spory problem. Zarówno karty graficzne, jak i konsole od Sony oraz Microsoftu są trudno dostępne i mają zawyżone ceny. Sporo osób kombinuje jak może polując na promocje, gdzie walczyć o pojedyncze sztuki muszą ze scalperami; decyduje się na gamingowe laptopy albo zupełnie rezygnuje z grania w gry. A co, gdyby było inne rozwiązanie? Nadzieje budzi nowe, tajemnicze APU od AMD.

AMD Athlon Gold Pro 4150GE zapowiada się jako istny killer do tanich zestawów komputerowych do grania

W rosyjskiej części internetu pojawił się ciekawy, obszerny test układu AMD Athlon Gold Pro 4150GE od użytkownika "drugoy_krym". Jest to niezapowiedziane i niedostępne w oficjalnej sprzedaży APU z rodziny Renoir, które wyposażono w 4 rdzenie i 4 wątki z taktowaniem bazowym 3,3 GHz i 3,8 GHz w trybie Turbo oraz układ graficzny AMD Radeon Vega wyposażony w 5 jednostek CU z zegarem 1500 MHz.

Opisywane APU wykonano w litografii 7 nanometrów, a TDP ustalono na niskim poziomie 35 W. Zakupiony został oczywiście tam gdzie wszystkie dziwne sprzęty, czyli na chińskiej platformie Aliexpress. Pierwotnie kosztował około 570 złotych, ale aktualnie sprzedawca podbił cenę do równowartości 695 złotych.

Test przeprowadzony został na adekwatnej cenowo platformie, która składała się z płyty głównej GIGABYTE B450 DS3H, fabrycznego chłodzenia AMD Wraith Stealth, pamięci RAM DDR4 Patriot Viper (3000 MHz@ CL 16-20-20-40) i nośnika SSD, a całość pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.

AMD Athlon Gold Pro 4150GE zestawiony został z popularnym w budżetowym zestawach procesorem AMD Ryzen 3 1300X (4r/4w). Większość testów przeprowadzona została na ustawieniach bazowych, ale cześć była zrobiona również po lekkim podkręceniu opisywanego APU do 4,1 GHz.

Testy przeprowadzono w popularnych programach jak CPU-Z, AIDA64, Fritz Chess Benchmark, Geekbench 5, Passmark, Blender, V-Ray 5, Corona 1.3, 3DMark czy Cinebench. AMD Athlon Gold Pro 4150GE nawet pod pełnym obciążeniem zachowywał niską temperaturę - w otoczeniu 26 °C najwyższa zanotowana temperatura APU wynosiła niecałe 53 °C. A w końcu AMD Wraith Stealth to nie jest najlepszy cooler.

A jak ma się sprawa wydajności? AMD Athlon Gold Pro 4150GE pokonywał zauważalnie we wszystkich testach procesor AMD Ryzen 3 1300X. Rozstrzał był spory - od 8% więcej w CPU Queen do nawet 97% w FPU Julia. Warto przytoczyć też liczby z benchmarka w CPU-Z, bo to krótki i popularny test, który każdy z nas może zrobić samemu, a i sporo wyników dostępnych jest w sieci.

W CPU-Z nowe APU zanotowało 468,8 punktów w teście jednowątkowym i 1846,5 punktów w scenariuszu wielowątkowym. Po OC do 4,1 GHz było to kolejno 500,5 i 1982 punktów. Dla porównania konkurencyjny, podobnie wyceniony Intel Core i3-9100 z 2019 roku zdobywa około 497 i 1881 punktów.

Werdykt? AMD Athlon Gold Pro 4150GE zapowiada się naprawdę nieźle, zwłaszcza, że prócz procesora dostajemy układ graficzny, który bez problemu poradzi sobie ze starszymi tytułami oraz popularnymi grami sieciowymi. A jeszcze lepiej to wygląda jeśli ktoś posiada już płytę główną z gniazdem AMD AM4.

Pierwotna cena około 570 złotych to okazja, ale aktualnie 695 złotych również nie wygląda źle jeśli ktoś planuje upgrade starszego komputera. Jednak osoby składające nową maszynę mogą już pomyśleć o tańszym Intel Core i3-1200. Trzeba też pamiętać, że jak zwykle w przypadku zakupu CPU lub APU z Chin o ewentualnej gwarancji można zapomnieć. Procesory jednak rzadko się psują bez ingerencji użytkownika.

