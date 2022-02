Thermalright rzuca wzywanie firmie Noctua w segmencie chłodzeń SFF

Marzy Ci się mały zestaw komputerowy? Powoli kompletujesz wszystkie części, ale jeszcze nie wiesz czy postawić na procesor od Intela czy AMD? Najnowsze chłodzenie Thermalright AXP120-X67 radzi sobie z jednostkami zarówno od Niebieskich, jak i Czerwonych zachowując przy tym dobrą kulturę pracy.

Zestaw komputerowy może zajmować tyle miejsca co pudełko po butach, a przy tym oferować dokładnie tyle samo wydajności o klasyczny PC. Wszystko dzięki postawieniu na Small Form Factor i dobór odpowiednich podzespołów, zaczynając od płyty w standardzie Mini ITX oraz niewielkiego chłodzenia procesora.

Thermalright AXP120-X67 gotowy jest na Intel Alder Lake-S

Thermalright AXP120-X67 to niskoprofilowa, horyzontalna propozycja, która ma wymiary 123,5 x 120 x 67 milimetrów (wysokość x szerokość x głębokość), licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem o wadze 490 gramów, sześcioma poniklowanymi rurkami cieplnymi o średnicy 6 milimetrów każda oraz miedzianą, poniklowaną podstawą, której niestraszny nawet ciekły metal.

Zastosowany wentylator to 120-milimetrowa jednostka o grubości 15 milimetrów. Thermalright TL-C12015 oparto na wytrzymałym łożysku typu S-FDB oraz jedenastu łopatkach. Całość pracuje z prędkością do 1800 (±10%) RPM przy wydajności do 59 CFM, ciśnieniu do 1,36 mmH2O oraz kulturze pracy do 26,1 dB(A).

Tajwańskie chłodzenie procesora zaprojektowano z myślą o nowszych i starszych procesorach od Intela i AMD, a więc gniazdach LGA 1700, 1200, 115x oraz AM4. Jednak schłodzenie topowych, wielordzeniowych jednostek z serii Intel Core i9 oraz AMD Ryzen 9 może być problematyczne. Zwłaszcza pod pełnym obciążeniem.

Thermalright AXP120-X67 pojawił się już w pierwszych sklepach w Azji z sugerowaną ceną 56 dolarów, czyli równowartością około 219 złotych. Jest to więc nieco drożej niż bezpośrednio konkurencja w postaci Alpenfohn Black Ridge i minimalnie taniej niż niskoprofilowe propozycje od firmy Noctua.

Zobacz: Thermalright prezentuje cooler, któremu niestraszny żaden procesor

Zobacz: Szwedzi dmuchają jak nikt inny, czyli nowe obudowy Fractal Torrent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Thermalright,

Źródło tekstu: oprac. własne