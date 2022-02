Szwedzi dmuchają jak nikt inny, czyli nowe obudowy Fractal Torrent

Szukasz małej i solidnej obudowy komputerowej? W takim razie Fractal ma dla Ciebie dwa nowe modele z serii Torrent. Kuszą one bardzo dobrą wentylacją, która powinna zapewnić niski temperatury podzespołów. Jest też wersja z RGB LED.

Fractal Design to szwedzka firma obecna na rynku od 2007 roku. Specjalizuje się ona w obudowach, zasilaczach, chłodzeniach wodnych oraz wentylatorach komputerowych. Ich portfolio składa się z oryginalnie wyglądających, dobrze wykonanych i cichych produktów z wyższej półki. A wczoraj Szwedzi rozszerzyli swoją ofertę o dwie nowe obudowy z serii Torrent, które skierowane są do fanów mniejszych zestawów.

Nowe obudowy z serii Fractal Torrent lada moment pojawią się w sklepach, do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne

Fractal Torrent Compact to konstrukcja o wymiarach 467 x 222 x 450 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 8 kilogramów. W jej wnętrzu pomieścimy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 174 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 330 milimetrów. W przypadku zasilaczy mowa o jednostkach ATX o długości do 210 milimetrów.

Dla nośników danych Szwedzi przewidzieli jedno miejsce 3,5" i trzy 2,5", a dodatkowo zmieści się do siedmiu kart rozszerzeń. W przypadku wentylacji użytkownik zainstalować tutaj może maksymalnie sześć wentylatorów 120-milimetrowych; cztery 140-milimetrowe lub dwa 180-milimetrowe. Fabrycznie dostajemy dwie największe jednostki, czyli ciche wentylatory 180-milimetrowe.

Fractal Torrent Nano to jeszcze mniejszy model o wymiarach 374 x 222 x 417 (W x S x G) milimetrów i wadze około 6 kilogramów. Przygotowany został z myślą o płytach głównych w standardzie Mini ITX lub rzadziej spotykanym mDTX. Wieżowe chłodzenie procesora powinno być nie wyższe niż 165 milimetrów, a karta graficzna nie dłuższa niż 335 milimetrów. Zasilacz może być jednak w formacie ATX (do 200 mm).

Nieco mniej przestrzeni przewidziano na magazyny danych - jedno miejsce 3,5" i dwa 2,5" oraz zdecydowanie mniej na karty rozszerzeń bo zaledwie trzy. Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie pięciu wentylatorach 120-milimetrowych, czterech 140-milimetrowych lub jednym 180-milimetrowym. W zestawie jest jedno większe "śmigło" (180 mm). Całość dopełnia porządny zestaw filtrów przeciwkurzowych.

Panel I/O wygląda identycznie w obu opisywanych obudowach od firmy Fractal. Znalazł się na górze konstrukcji i gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.0 typu A, dwa złącza audio oraz przycisk Power i Reset.

Fractal Torrent Compact i Fractal Torrent Nano miały już swoją oficjalną premierę i lada moment powinny zadebiutować w polskich sklepach. Użytkownik do wyboru będzie miał dwie wersje kolorystycznych - biała lub czarna oraz kilka wariantów - tradycyjny stalowy panel boczny; z oknem z hartowanego szkła; z dwoma oknami z hartowanego szkła oraz podświetleniem RGB LED. Sugerowane ceny mają wyglądać następująco:

Torrent Compact Solid - 629 złotych

Torrent Compact Black TG - 679 złotych

Torrent Compact White TG - 679 złotych

Torrent Compact Black RGB TG - 779 złotych



Torrent Nano Solid - 529 złotych

Torrent Nano Black TG - 579 złotych

Torrent Nano White TG - 579 złotych

Torrent Nano Black RGB TG - 629 złotych

Zobacz: Hołd dla Small Form Factor, czyli miniaturowa obudowa Lian Li A4-H2O

Zobacz: Mały, ale wariat - ta płyta główna od ASRocka robi wrażenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fractal

Źródło tekstu: Fractal, oprac. własne