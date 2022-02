Hołd dla Small Form Factor, czyli miniaturowa obudowa Lian Li A4-H2O

Lian Li we współpracy z DAN Cases prezentują kolejną obudowę, która może okazać się ideałem dla małych zestawów komputerowych. Model A4-H2O skierowany jest do osób, które planują chłodzić swój procesor przy użyciu zestawu All in One.

Małe zestawy komputerowe zyskały na popularności w ostatnich latach. Zajmują zdecydowanie mniej miejsca w mieszkaniu czy biurze, a potrafią zaoferować dokładnie taką samą wydajność. Dodatkowo w porównaniu do laptopów oferują dużo lepszą możliwość modernizacji i łatwiejszą wymianę uszkodzonych podzespołów jak procesor, karta graficzna czy płyta główna. Dlatego dzisiaj pochylimy się nad niewielką obudową.

Lian Li A4-H2O to efekt współpracy z DAN Cases

Lian Li A4-H2O to konstrukcja typu Small Form Factor (SFF) zaprojektowana we współpracy z DAN Cases. Mowa o wymiarach 244 x 140 x 326 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, co przekłada się na pojemność 11 litrów. Całość wykonano z anodowanego aluminium oraz stali SPCC i waży 3,5 kilograma.

Wnętrze obudowy Lian Li A4-H2O przygotowane zostało z myślą o płytach głównych w formacie Mini ITX, trzyslotowych kartach graficznych o długości do 322 milimetrów oraz zasilaczach w standardzie SFX lub SFX-L. W przypadku chłodzenia procesora można postawić albo na cooler horyzontalny o wysokości do 55 milimetrów, albo na układ All in One z radiatorem 240-milimetrowym o grubości do 55 milimetrów.

Karta graficzna nie jest montowana tradycyjnie na płycie głównej, a z wykorzystaniem dołączonego risera PCI Express. W sprzedaży będą modele z interfejsem PCIe 3.0, jak i szybszym ale i droższym PCIe 4.0. Dla nośników danych w standardzie 2,5" przewidziano tylko jedno miejsce montażowe.

Wszystkie panele boczne w Lian Li A4-H2O są wentylowane i demontowane, tak aby zapewnić niskie temperatury oraz ułatwić montaż zestawu komputerowego. Nie ma tutaj miejsca na dodatkowe wentylatory.

Panel I/O znalazł się z boku obudowy, bliżej przedniej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio oraz niewielki przycisk Power.

Obudowa Lian Li A4-H2O dostępna jest już w przedsprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych i wersjach z riserem PCIe 3.0 lub PCIe 4.0. Premiera ma nastąpić 26 lutego 2022. Sugerowane ceny to 120 dolarów za wersję PCIe 3.0 oraz 155 dolarów za model PCIe 4.0. Daje nam to równowartość około 470 i 589 złotych.

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: Lian Li, oprac. własne