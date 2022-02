Komputer niczym Xbox series X? Tak, za sprawą obudowy NZXT H1 v2

Podoba Ci się konsola Microsoft Xbox Series X? Wolisz jednak grać w gry komputerowe? Nic straconego! Do sprzedaży powraca poprawiona obudowa NZXT H1 v2. Dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych i z zatrzęsieniem dodatków.

Coraz większa popularnością cieszą się małe zestawy komputerowe. Po pierwsze z powodu pandemii COVID-19 i pracy oraz nauki zdalnej sporo domostw musiało wyposażyć się w dodatkowe PC i/lub laptopy; po drugie zminiaturyzowane części stały się dużo tańsze. Jeśli marzyliście o komputerze o rozmiarach i wyglądzie konsoli od Microsoftu to mamy dobrą wiadomość - NZXT odświeżył oswoją obudowę H1.

NZXT H1 v2 (2022) to mała, acz pojemna obudowa

NZXT H1 v2 to obudowa typu Small Form Factor o wymiarach 405 x 196 x 196 (W x S x G) milimetrów i wadze 7,6 kilograma. Względem pierwowzoru nieco urosła, a więc jej pojemność to 15,6 zamiast 13 litrów. W środku zmieścimy płyty główne w formacie Mini ITX oraz dwuslotowe karty graficzne o długości do 324 milimetrów.

W zestawie z obudową dostajemy modularny zasilacz SFX o mocy 750 W i z certyfikatem 80 PLUS Gold, a więc mocniejszą jednostkę niż w 2020 roku. Nie zabrakło też zestawu chłodzenia wodnego typu All in One 140 mm kompatybilnego z gniazdami Intel LGA 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM4. Nowością jest wentylator na tylnej ściance mający zapewniać efektywniejsze chłodzenie karty graficznej.

Co z riserem PCI Express, który był piętą achillesową poprzedniej generacji? Został przeprojektowany i produkowany jest przez innego dostawcę. Zastosowano też bardziej rygorystyczne testy kontroli jakości mające zapewnić pełne bezpieczeństwo. Prócz tego doczekał się aktualizacji interfejsu z PCIe 3.0 na PCIe 4.0.

Ostatnie zmiany w NZXT H1 v2 (2022) są już kosmetyczne, acz nadal warte uwagi. Po pierwsze rozbudowano panel I/O, który doczekał się dodatkowego USB 3.2 Gen 1 typu A. Po drugie otwory wentylacyjne w panelach bocznych są większe, co ma poprawić cyrkulację powietrza i obniżyć temperatury podzespołów.

Obudowa NZXT H1 v2 (2022) pojawi się już niedługo w polskich sklepach. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna oraz biała. Sugerowana cena ustalona została na 1599 złotych, wliczając w to już zasilacz, chłodzenie All in One, wentylator, kontroler obrotów oraz riser PCI Express 4.0.

