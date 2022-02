Boska płyta główna od MSI trafia do sprzedaży. Cena? Kosmiczna!

MSI MEG Z690 GODLIKE to płyta główna w formacie E-ATX, która ma sporo do zaoferowania - dotykowy ekran LCD, rozbudowana i dobrze chłodzona sekcja zasilania, topowy układ dźwiękowy, bogate podświetlenie RGB LED czy złącza dla nawet 12 nośników SSD to tylko wierzchołek góry lodowej.

Procesory z rodziny Intel Alder Lake-S debiutowały na rynku w listopadzie 2021 roku, a jako pierwsze zobaczyliśmy najdroższe, odblokowane jednostki. Na tańsze i nieco wolniejsze modele musieliśmy czekać aż do stycznia. Nowa generacja to i nowe gniazdo oraz chipsety, a więc i nowe płyty główne. A tak się składa, że MSI pokazało limitowaną propozycję z wyższej półki skierowaną do najbardziej wymagających konsumentów.

MSI MEG Z690 GODLIKE wyceniono drożej niż używane auto

MSI MEG Z690 GODLIKE to płyta główna w formacie E-ATX, która korzysta z gniazda LGA 1700 dla procesorów z 12. i 13. generacji od Intela. Mamy tutaj do czynienia z 8-warstwowym laminatem klasy serwerowej oraz 22-fazową sekcja zasilania (20+2; do 105 A), która poradzi sobie z każdym procesorem, nawet po OC.

VRAM chłodzone jest przez pokaźne, żebrowane radiatory z dwiema miedzianymi rurkami cieplnymi oraz wydajnymi termopadami. Każdy o przewodności cieplnej na poziomie 7 W/mK.

Użytkownik ma tutaj do dyspozycji cztery banki dla pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 6666(+) MHz i pojemności do 128 GB oraz trzy wzmocnione złącza PCI Express 5.0 x16 dla kart rozszerzeń. W przypadku magazynowania danych mowa o sześciu protach SATA III i sześciu złączach M.2 PCIe.

W kwestii kontrolera sieciowego mowa o 10-gigabitowym rozwiązaniu Aquantia AQC113CS; 2,5-gigabitowym Intel I225-V oraz karcie od łączności bezprzewodowej oferującej WiFi 6E i Bluetooth 5.2. Kodek dźwiękowy to najnowszy Realtek ALC4082 wspierany przez układ ES9218PQ.

Wisienką na torcie jest dotykowy wyświetlacz LCD. Pozwala on zarówno na monitorowanie parametrów komputera, jak i sterowanie jego ustawieniami. Można go odłączyć od płyty głównej i korzystać z ekranu poza obudową co zdecydowanie ułatwi podkręcanie (OC) procesora czy pamięci RAM.

Panel I/O w MSI MEG Z690 GODLIKE gości przyciski Clear CMOS i Flash BIOS, dwa RJ-45, osiem USB 3.2 Gen 2 typu A; dwa USB 4.0 (Thunderbolt 4) typu C; dwa Mini DisplayPort, złącza antenowe oraz sześć portów audio.



Płyta główna MSI MEG Z690 GODLIKE trafiła już do sprzedaży za granicą. Sugerowana cena to 2099 dolarów, czyli równowartość około 8340 złotych. W Europie z pewnością będzie nieco drożej, zwłaszcza, że to edycja limitowana. W zestawie użytkownik dostaje jednak jeszcze chłodzenie wodne MSI MEG Coreliquid S360 oraz dwa moduły pamięci RAM DDR5 Kingston FURY BEAST 16 GB.

