Nie możesz kupić pamięci DDR5? Wystarczy użyć... modułów z laptopa!

Kupiłeś płytę główną pod Intel Alder Lake-S z bankami dla pamięci DDR5? Nie możesz znaleźć w sklepie odpowiednich modułów? Nic straconego - z tym adapterem można zainstalować i używać w PC łatwo dostępnych pamięci skierowanych do laptopów.

Procesory Intel Alder Lake-S, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku prócz sporego skoku wydajności wprowadziły do segmentu konsumenckiego wiele nowości. Najważniejsze z nich to architektura big.LITTLE, obsługa interfejsu PCI Express 5.0 oraz modułów RAM DDR5. Pamięci nowej generacji są jednak nadal trudno dostępne i drogie. Wygląda jednak na to, że jest na to pewne rozwiązanie.

Cena opisywanego adaptera to około 99 złotych

W sprzedaży pojawił się JET-5669AA, czyli specjalny adapter umożliwiający podłączenie laptopowych modułów RAM typu DDR5 (SO-DIMM) do desktopowych złącz DDR5 (DIMM). Urządzenie jest niewielkie i pochwalić może się 6-warstwowym laminatem. Zaprojektowane zostało z myślą o producentach modułów RAM oraz serwisach komputerowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by używać adaptera w domowym PC.

Po co w ogóle tego typu urządzenie? Cóż, laptopowe pamięci są zdecydowanie mniejsze i wyposażone w 262 punkty styku, podczas gdy odpowiednik ze zwykłego PC są szersze i wyposażone w 288 punktów styku. Innymi słowy fizycznie do siebie nie pasują, mimo wykorzystywania tych samych kości pamięci.

JET-5669AA spełnia normy JEDEC i obsługuje moduły RAM DDR5 z efektywnym taktowaniem ponad 4800 MHz. Deklarowana przez producenta żywotność adaptera to 600 użyć (włożenie i wyjęcie z płyty głównej), ale tym konsument zainteresowany użytkiem domowym nie powinien się przejmować.

Gdzie jest haczyk? W końcu moduły RAM DDR5 SO-DIMM są łatwiej dostępne w sklepach i tańsze! Ich wydajność będzie prawdopodobnie nieco gorsza za sprawą niższych taktowań i wyższych opóźnień niż w przypadku modułów RAM do komputerów stacjonarnych skierowanych do entuzjastów. Ale lepszy rydz niż nic.

JET-5669AA dostępny jest już w zagranicznych sklepach, jego cena zaczyna się od 25 dolarów czyli około 99 złotych. To sporo, biorąc pod uwagę, że większość konsumentów potrzebuje od dwóch do czterech tego typu adapterów. Ale to nadal mniej niż dopłata do zwykłych modułów RAM DDR5 kupowanych od tzw. scalperów.

Źródło zdjęć: Akiba PC Hotline

Źródło tekstu: Akiba PC Hotline, oprac. własne