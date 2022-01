NVIDIA GeForce RTX 3050 – test. Remedium na biedaczasy

Już jutro (27 stycznia) premierę ma nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. To model skierowany do mniej wymagających użytkowników. Sprawdziliśmy, jak najsłabszy RTX 30 wypada w zestawieniu z najmocniejszym GTX 16, czyli modelem GTX 1660 Ti.

Wstęp i specyfikacja

GeForce RTX 3050 to najnowsza karta w ofercie NVIDII. Na papierze stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby, czyli tanią kartę, która pozwoli na granie w rozdzielczości Full HD. Wiele osób zastanawiało się jednak, czy ten model rzeczywiście ma sens i jak wypada w zestawieniu z GTX 1660 Ti. Najsłabszy RTX 30 trafił do nas przedpremierowo na testy, więc mieliśmy okazję to sprawdzić.

Czy rzeczywiście RTX 3050 to karta, która nadaje się do grania w rozdzielczości 1080p? Jaką wpływ na wydajność ma włączenie NVIDIA DLSS, czyli techniki skalowania obrazu z wykorzystaniem uczenia maszynowego? Czy w przypadku najsłabszego RTX-a 30 można w ogóle marzyć o włączeniu Ray Tracingu? Czy lepszym wyborem jest RTX 3050, czy może GTX 1660 Ti? W tym teście postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

GeForce RTX 3050 – specyfikacja

Zacznijmy od specyfikacji samej karty. NVIDIA nie przygotowała tutaj modeli z serii Founders Edition, więc nasza recenzja bazuje na autorskim modelu Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle 8G. Karta wyposażona jest w 2560 jednostek CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 128-bitowej magistrali. Daje to przepustowość na poziomie 224 GB/s.

Sprzęt zasilany jest z jednego 8-pinowego złącza PCIe. Ma po dwa złącza HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4a. Dzięki rdzeniom RT drugiej generacji obsługuje Ray Tracing, a rdzenie Tensor trzeciej generacji pozwalają na wykorzystanie techniki NVIDIA DLSS. Nie brakuje też technik NVIDIA Reflex, Resizable BAR czy G-Sync.



Poza tym testowana karta wyposażona jest w system chłodzenia Gigabyte WindForce 2X z dwoma wentylatorami o średnicy 90 mm każdy, które w celu uzyskania lepszej efektywności kręcą się w odwrotnych kierunkach. Sam system chłodzenia jest dłuższy niż płytka PCB karty, co dodatkowo ma poprawiać wydajność. Warto wspomnieć też, że karta ma backplate, chociaż jest on wykonany z tworzywa sztucznego.

Rdzeń: Ampere GA106-150 (RTX 3050),

Taktowanie GPU: 1777 / 1552 MHz,

Proces technologiczny: 8 nm,

Pamięć: 8 GB GDDR6 14 Gbps,

Szyna pamięci: 128-bitowa,

Przepustowość pamięci: 224 GB/s,

Jednostki CUDA: 2560,

Jednostki RT: 20,

Jednostki Tensor: 80,

Jednostki ROP: 48,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 2 × DisplayPort 1.4a, 2 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 8-pinowa wtyczka PCIe,

Pobór mocy: 130 W,

Rekomendowany zasilacz: 450 W,

Wymiary: 213 × 120 × 41 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: 1399 zł (rekomendowana)

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)