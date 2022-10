Takiego RTX-a 4090 jeszcze nie było. Ma wbudowaną ciekawostkę

Niewielka firma z Chin ma w swojej ofercie dość wyjątkowy model karty graficznej GeForce RTX 4090. Ta ma wbudowaną pewną ciekawostkę, która może okazać się przydatna.

Na Aliexpress można znaleźć wiele kart graficznych, które sygnowane są logo mało znanych, chińskich firm. Wśród nich wyróżnia się nowym model GeForce RTX 4090 marki 51RISC. Podejrzewam, że w Polsce nie kojarzy jej nikt, ale to się właśnie zmieni. Grafika ma pewien ciekawy element, który z czasem może okazać się przydatny.

GeForce RTX 4090 z ciekawostką

Karta graficzna 51RISC GeForce RTX 4090 wyposażona jest w dwie poziomice. Te zostały umieszczone na szczycie obudowy. Oprócz tego karta ma nieco mniejsze (przynajmniej na tle konkurencji) chłodzenie, które zajmuje "tylko" 3 sloty w obudowie komputera. Trudno ocenić, jak skuteczne są radiator w zestawie z wentylatorami, ale testowane przez nas modele Palita i Zotaca miały bardzo dobrą kulturę pracy, więc wydaje się, że jest tutaj duży zapas.

Jeśli zaś chodzi o poziomicę, to ta z czasem może okazać się przydatna. Nie chodzi o mierzenie czegokolwiek w trakcie remontu domu, a o fakt, że w zestawie z kartą nie ma dodatkowego wspornika, który trzyma kartę w miejscu i chroni ją przed ewentualnym wygięciem. Oby z czasem do tego nie dochodziło, ale jeśli tak się stanie, to wtedy być może będzie to widać na poziomicy.

Szkoda, że karta jest piekielnie droga, bowiem producent życzy sobie za nią ponad 2800 dolarów i to w trakcie wyprzedaży.

