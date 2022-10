GeForce RTX 4090 niebezpiecznie szybko łamie hasła

Ekspert od bezpieczeństwa sprawdził możliwości karty GeForce RTX 4090 w łamaniu haseł. Nowa konstrukcja NVIDII radzi z tym sobie niebezpiecznie szybko.

Nie od dzisiaj wiadomo, że karty graficzne — chociaż trudno porównywać jeden do jednego — mają większą moc obliczeniową od procesorów. To między innymi dlatego właśnie to GPU są wykorzystywane do wydobywania wielu kryptowalut, co przecież wiąże się z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Grafiki mogą posłużyć też do łamania haseł, a GeForce RTX 4090 radzi z tym sobie wyśmienicie.

GeForce RTX 4090 szybko łamie hasła

Możliwości nowej karty graficznej NVIDII sprawdził ekspert od bezpieczeństwa Sam Croley. Wykorzystał on program Hashcat v6.2.6 (w trybie benchmark), który często jest wykorzystywany do zgadywania haseł przez administratorów czy innych specjalistów z branży. Wyzwaniem było narzędzie do uwierzytelniania Microsoft NTLM (New Technology LAN Manager) oraz Bcrypt.

Okazuje się, że GeForce RTX 4090 radzi sobie ponad 2 razy lepiej w zgadywaniu haseł niż jego poprzednik, czyli GeForce RTX 3090. Nowa karta uzyskuje wyniki na poziomie 300 GH/s NTLM oraz 200 kh/s w Bcrypt i to bez jakiegokolwiek OC.

First @hashcat benchmarks on the new @nvidia RTX 4090! Coming in at an insane >2x uplift over the 3090 for nearly every algorithm. Easily capable of setting records: 300GH/s NTLM and 200kh/s bcrypt w/ OC! Thanks to blazer for the run. Full benchmarks here: https://t.co/Bftucib7P9 pic.twitter.com/KHV5yCUkV4 — Chick3nman 🐔 (@Chick3nman512) October 14, 2022

Co to oznacza w praktyce? Gdyby zestawić ze sobą osiem kart graficznych GeForce RTX 4090 to miałyby one wystarczającą moc obliczeniową na wykonanie wszystkich 200 mld iteracji 8-znakowego hasła w zaledwie 48 minut. To 2,5 raza szybciej, niż radzi sobie z tym RTX 3090. Niecała godzina, aby zgadnąć hasło składające się z 8 znaków. Niebezpiecznie szybko. W testach zostały wykorzystane zwykłe, konsumenckie wersje kart RTX 4090.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: TechSpot