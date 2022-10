Karta NVIDIA GeForce RTX 4050 pojawiła się już w Azji

Chcesz kupić tanią, ale wydajną kartę graficzną nowej generacji? Nie ma sprawy! Partnerzy NVIDII pracują już nad podstawowymi modelami GeForce RTX 4000.

NVIDIA potrafi sprawić by było o niej głośno. Wpierw za sprawą premiery najwydajniejszej konsumenckiej karty graficznej w postaci GeForce RTX 4090, a następnie sterowników Game Ready 522.25. Poprawiają one nie tylko wydajność w grach o 25%, ale zdejmują też ogranicznik LHR dla kopania kryptowalut.

GALAX ma już GeForce RTX 3050. Tak jakby

Jakby tego było mało dowiedzieliśmy się, że NVIDIA planuje wypuścić odświeżone modele GeForce RTX 3000, a dodatkowo wczoraj anulowano premierę modelu GeForce RTX 4080 12 GB. Czy Amerykanie są w stanie jeszcze czymś nas zaskoczyć? Tak, chociaż nie bezpośrednio. Tym razem to sprawka ich partnera.

Na Reddicie, a dokładniej na grupie poświęconej fanom NVIDII, pojawił się ciekawy wątek. Dotyczy on wydarzenia organizowanego przez firmę GALAX na Filipinach, gdzie premierę miał flagowy model GeForce RTX 4090 SG. Na wystawie znalazł się jednak inny, dużo ciekawszy okaz.

GALAX celowo lub przypadkiem wystawił na światło dzienne opakowanie od... GeForce RTX 3050! To karta, która nie tylko jeszcze nie została oficjalnie zapowiedziana, ale której nawet nie zobaczymy w tym roku.

Zastanawiający jest rozmiar pudełka, który jest identyczny do opakowania dla GeForce RTX 4080. A trzeba pamiętać, że to GeForce RTX 3050 ma należeć do niskiego segmentu wydajnościowego i karta będzie dużo mniejsza. Tym samym należy zakładać, że GALAX obecnie nie posiada nic prócz projektu opakowania.

