Acer A770 Predator BiFrost trafia do sprzedaży

Intel wzbogaca się o trzeciego partnera produkującego karty graficzne Arc Alchemist. Jest to znany i ceniony w Polsce tajwański producent sprzętu komputerowego.

Intel nieśmiało i powoli, ale sukcesywnie stawia pierwsze kroki na rynku konsumenckich kart graficznych. Kilka miesięcy temu debiutował budżetowy model Arc A380, a trzy dni temu premierę miały nieco droższe i znacznie wydajniejsze warianty Arc A750 i A770.

Acer kusi fabrycznym OC i wydajnym układem chłodzenia

Niebiescy mają jednak jeszcze sporo do nadrobienia względem AMD i NVIDII. Dotyczy to zarówno sterowników, współpracy z partnerami, jak i kwestii dystrybucji i dostępności kart na świecie. Na szczęście do ASRocka i GUNNIRa dołącza trzeci producent autorskich wersji kart Intel Arc Alchemist.

Opisywany przez nas jakiś czas temu Acer A770 Predator BiFrost trafił wreszcie do sprzedaży. Na razie jednak tylko na rodzimym rynku producenta, czyli na Tajwanie. Biorąc jednak pod uwagę popularność Acera w Europie jest to tylko kwestia czasu aż ich karta graficzna trafi również do Polski.

Wspomniany układ ma niestandardowy system chłodzenia oparty zarówno na tradycyjnym, jak i odśrodkowym wentylatorze. Prócz tego doczekał się fabrycznego OC - z 2200 do 2400 MHz oraz podniesienia TDP z 250 do 280 W. Całość dopełnia 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 i dwie wtyczki zasilające typu 8-pin.

Sugerowana cena Acer A770 Predator BiFrost wynosi 12 900 dolarów tajwańskich, czyli około 1995 złotych. Jednak wybrane sklepy oferują ją pierwszym klientom w cenie 9900 NT$, czyli około 1529 złotych.

