Powrót kopania kryptowalut? NVIDIA zdejmuje ogranicznik LHR

Karty graficzne znowu podrożeją i znikną ze sklepów? NVIDIA wyłącza limiter wydajności w kopaniu kryptowalut. Wbrew pozorom ma to sens.

Wiele osób zdaje się lekceważyć regularną aktualizację sterowników karty graficznej. Robią to dopiero albo przy formacie całego dysku, albo gdy dana gra wymaga konkretnego sterownika. I trudno się temu dziwić - przeważnie są to drobne poprawki błędów w grach czy niewielkie optymalizacje.

To już koniec LHR. Walka z górnikami nie ma sensu

Jednak sterownik NVIDIA Game Ready 522.25 wyraźnie wyłamuje się z tego schematu. Po pierwsze podnosi on wydajność w grach nawet do 25%, po drugie zdradził informacje no nowych kartach graficznych, a teraz wychodzi na światło dzienne, że Zieloni rezygnują z algorytmu LHR.

Z różnych zakątków internetu dochodzą informacje, zgodnie z którymi najnowsze oprogramowanie dla kart graficznych NVIDIA GeForce wyłącza limiter wydajności w kopaniu kryptowalut. Nie trzeba w żaden sposób kombinować czy używać specjalnego minera (aplikacja do kopania krytpowalut).

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oferuje obecnie około 112 MH/s w Ethminerze, zaś GeForce RTX 3060 v2 około 47 MH/s. Obie karty posiadają LHR i wcześniej oferowały znacznie gorsze wyniki.

Czemu NVIDIA rezygnuje z LHR? Od maja 2021 roku, kiedy rozwiązanie zostało pierwszy raz pokazane sporo się zmieniło. Po pierwsze najpopularniejsza kryptowaluta - Ethereum (ETH) - przeszła z PoW na PoS. Po drugie kopanie przy drożejącej energii elektrycznej jest na granicy opłacalności. Tym samym walka z górnikami kryptowalut nie ma już większego sensu, zwłaszcza, gdy ci regularnie i tak łamali LHR.

