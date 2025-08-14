Gemini uczy się o Tobie. Google dodaje nowe funkcje do aplikacji

Aplikacje

Aplikacja Gemini dostała dużą aktualizację, która czyni z niej bardziej osobistego i proaktywnego asystenta AI. Google wprowadza możliwość zapamiętywania wcześniejszych rozmów, tryb tymczasowych czatów oraz nowe opcje kontroli prywatności.

3
AI, które pamięta rozmowy

Google zaczyna udostępniać w aplikacji Gemini funkcję "Personal context". To ustawienie pozwalające AI zapamiętywać szczegóły z wcześniejszych rozmów. Dzięki temu kolejne odpowiedzi mają być lepiej dopasowane do użytkownika.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przykład? Jeśli wcześniej dyskutowaliśmy o ulubionych komiksach, Gemini może podsunąć pomysł na urodzinowe przyjęcie inspirowane ulubionym bohaterem. Jeśli prosiliśmy o rekomendacje książek z BookToka, kolejne propozycje będą w podobnym klimacie, a nawet z cytatami gotowymi do wrzucenia w social media.

Funkcja działa na modelu Gemini 2.5 Pro w wybranych krajach i stopniowo trafi do kolejnych użytkowników oraz do wersji 2.5 Flash. Zapamiętywanie jest domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

Czat, który nie zostawia śladu

Google wprowadza też nowość o nazwie "Temporary Chat". To tryb krótkiej rozmowy, która nie wpływa na przyszłe odpowiedzi Gemini, nie pojawia się w historii czatów i nie jest używana do trenowania modeli AI. Dane są przechowywane maksymalnie 72 godziny – tylko po to, by dokończyć rozmowę lub przetworzyć przekazane uwagi.

Opcja może się przydać przy zadawaniu prywatnych pytań lub wtedy, gdy chcemy poruszyć temat całkowicie niezwiązany z dotychczasowymi rozmowami.

Więcej kontroli nad danymi

Aktualizacja aplikacji wprowadza również zmiany w zarządzaniu danymi w Gemini. Ustawienie "Gemini Apps Activity" (Aktywność w aplikacji Gemini) zostanie przemianowane na "Keep Activity". Pozwala ono użyć części przesyłanych plików czy zdjęć do ulepszania usług Google. Można je w każdej chwili wyłączyć lub skorzystać z tymczasowych czatów.

Nowością są też oddzielne ustawienia dotyczące materiałów audio, wideo i zrzutów ekranu przesyłanych do Gemini przez mikrofon lub tryb Live. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

Google podkreśla, że wszystkie te narzędzia mają zwiększyć przejrzystość działania AI i dać użytkownikowi pełną kontrolę nad tym, co dzieje się z jego danymi.

Zródła zdjęć: mundissima / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: Google