Aplikacje

Zdjęcia Google chcą nas uratować przed zmorą naszych czasów. Wreszcie

Google intensywnie pracuje nad udoskonaleniem Zdjęć Google. I bardzo nas to cieszy. Chce teraz ułatwić nam identyfikację treści AI w aplikacji. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:48
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zdjęcia Google chcą nas uratować przed zmorą naszych czasów. Wreszcie

"Jak to powstało?" w Google

Sztuczna inteligencja stała się tak popularna, że zaczęły zacierać się granice między tym, co prawdziwe, a co fałszywe. Dlatego też giganci technologiczni swoje wysiłki koncentrują na znalezieniu precyzyjnej identyfikacji treści syntetycznych. Wiadomo, że Google nie może przegapić takiej okazji. Podjęło w tym kierunku już pierwsze kroki informując o edycji zdjęcia przez sztuczną inteligencję, a także o szczegółach takich jak nazwa oraz lokalizacja pliku.Teraz chce iść o krok dalej i wprowadzić całkiem nową funkcję w popularnej aplikacji Zdjęcia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google pracuje nad dodaniem nowej, niesamowicie przydatnej w obecnych czasach, sekcji "Jak to powstało". Ma to być dodatkowy element w widoku szczegółów. Sekcja ta ma służyć użytkownikowi do tego, aby rozpoznał czy określone zdjęcia lub filmy zostały edytowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Ultramaryna
0 zł
4149 zł - najniższa cena
Kup teraz 4149 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny
0 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299.99 zł
Advertisement

Wszystko się teraz wyda?

Użytkownik będzie miał pewność, czy ma do czynienia z oryginałem, czy też ktoś chce go nabić w butelkę. Funkcja ta wykorzystuje dane uwierzytelniające treści do przechowywania historii edycji, zarówno z użyciem narzędzi AI, jak i bez nich. Jeśli historia multimediów zostanie zmodyfikowana lub jej brakuje, natychmiast wyświetli nam się komunikat o błędzie.

System potrafi zidentyfikować różne scenariusze: użycie wielu narzędzi AI, utworzenie multimediów za pomocą AI i aparatu, albo utworzenie obrazu z połączenia wielu obrazów. W momencie kiedy obraz lub film zostanie zidentyfikowany jako ten, w który ingerowała AI, zostanie opatrzony odpowiednią etykietą. 

Image
telepolis
Google Photos Zdjęcia Google google zdjęcia Zdjęcia Google nowości
Zródła zdjęć: valiantsin suprunovich / Shutterstock.com
Źródła tekstu: androidauthority.com