Było 149 zł, jest 50 zł. x-kom jak zwykle pokazuje pazur

Długotrwała praca z użyciem myszki komputerowej może być zabójcza dla naszych nadgarstków. Na szczęście istnieje coś takiego, jak myszy ergonomiczne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
13:03
Te zwykle są postrzegane jako stosunkowo drogie. Na szczęście w promocji x-kom możecie kupić jedną z nich za jedyne 49,99 zł. Mowa tu o urządzeniu z naprawdę długą nazwą, czyli Silver Monkey Premium Ergonomic Wireless Comfort Mouse Silent, które standardowo było wyceniane na 149 złotych.

Silver Monkey Premium Ergonomic Wireless Comfort Mouse Silent Spróbujcie wymówić jej nazwę na jednym wdechu

Silver Monkey Premium Ergonomic Wireless Comfort Mouse Silent

Było 149 zł, jest 50 zł. x-kom jak zwykle pokazuje pazur

Jak sama nazwa wskazuje, mysz ta jest nie tylko ergonomiczna, ale oferuje także ciche przełączniki, co znacznie uprzyjemnia pracę z jej użyciem. Dodatkowo pozwala ona na dwa sposoby łączności: za pomocą Bluetooth, jak i adaptera 2,4 GHz. Dzięki regulowanej rozdzielczości od 800 do 4000 DPI możemy liczyć na naprawdę wysoką precyzję. Znalazło się także miejsce na dwa dodatkowe przyciski pod kciukiem. A wszystko to za jedyne 49,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Silver Monkey, Lech Okoń / Telepolis