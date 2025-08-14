Było 149 zł, jest 50 zł. x-kom jak zwykle pokazuje pazur

Te zwykle są postrzegane jako stosunkowo drogie. Na szczęście w promocji x-kom możecie kupić jedną z nich za jedyne 49,99 zł. Mowa tu o urządzeniu z naprawdę długą nazwą, czyli Silver Monkey Premium Ergonomic Wireless Comfort Mouse Silent, które standardowo było wyceniane na 149 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey Premium Ergonomic Wireless Comfort Mouse Silent

Jak sama nazwa wskazuje, mysz ta jest nie tylko ergonomiczna, ale oferuje także ciche przełączniki, co znacznie uprzyjemnia pracę z jej użyciem. Dodatkowo pozwala ona na dwa sposoby łączności: za pomocą Bluetooth, jak i adaptera 2,4 GHz. Dzięki regulowanej rozdzielczości od 800 do 4000 DPI możemy liczyć na naprawdę wysoką precyzję. Znalazło się także miejsce na dwa dodatkowe przyciski pod kciukiem. A wszystko to za jedyne 49,99 zł.