GeForce RTX 3060 Ultra - nadchodzi nowa karta z 12 GB pamięci GDDR6

Nvidia prawdopodobnie zaprezentuje wkrótce nową kartę graficzną - GeForce RTX 3060 Ultra, która będzie wydajniejsza od RTX 3060 Ti.

Od pewnego czasu można się nieco pogubić w oznaczeniach i nazewnictwie kart graficznych NVIDII. Chociaż początkowo wszystko zdaje się być w jak najlepszym porządku, to z czasem Zieloni wprowadzają różne wariacje w postaci modeli Super czy ze zmienionymi pamięciami VRAM. Zapowiada się, że tak samo będzie w przypadku Turingów, ponieważ pojawiły się plotki na temat kolejnej konstrukcji, tym razem oznaczonej jako Ultra.

GeForce RTX 3060 Ultra - nowa karta graficzna?

Według plotek NVIDIA zmienia nazewnictwo kart GeForce RTX 3060 na GeForce RTX 3060 Ultra. Co ważne, modele z tym oznaczeniem znajdują się ponad wariantami Titanium oraz Super, więc będą to konstrukcje wydajniejsze od RTX 3060 Ti. Biorąc pod uwagę, jak niewiele - pod względem możliwości - dzieli te karty od RTX 3070, to taka decyzja może dziwić. Tym bardziej że są one wyposażone prawdopodobnie w aż 12 GB pamięci GDDR6, czyli więcej nawet niż chociażby GeForce RTX 3080.

Pierwszym modelem RTX 3060 Ultra jest Asus TUF Gaming. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że karta ma 3840 jednostek CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie. Pozostała specyfikacja nie jest znana. Cena również pozostaje tajemnicą, ale skoro RTX 3060 Ti kosztuje 399 dolarów, a RTX 3070 już 499 dolarów, to GeForce RTX 3060 Ultra powinien kosztować 449 dolarów, w końcu wydajnościowo ma się mieścić dokładnie między wspomnianymi modelami.

Źródło tekstu: wccftech