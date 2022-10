NVIDIA planowała monstrualną grafikę, ale była aż za mocna

NVIDIA szykowała naprawdę monstrualną kartę graficzną GeForce TITAN Ada. Ta prawdopodobnie nie powstanie, bo była zbyt mocna.

Już kilka miesięcy temu pojawiły się pogłoski o monstrualnej karcie graficznej, którą miała szykować NVIDIA. Według plotek miał to być model o TBP na poziomie nawet 800 W i z 48 GB pamięci GDDR6X. Prawdziwy potwór, z którym nawet RTX 4090 nie miałby żadnych szans. Szkoda, że prawdopodobnie nigdy nie powstanie.

NVIDIA GeForce TITAN Ada ląduje w śmietniku

Karta nazywała się GeForce TITAN Ada lub po prostu RTX 4090 Ti i prawdopodobnie już nie powstanie. NVIDIA miała zrezygnować z tego projektu, ponieważ był zbyt trudny do okiełznania. Plotki mówią o topiących się zasilaczach oraz usterkach samej karty graficznej. Nic dziwnego skoro ta miała mieć nie jedno 16-pinowe złącze zasilacza Micro-Fit Molex, a aż dwa.

Co prawda karta ostatecznie nie miała mieć TBP na poziomie 800 W, a zaledwie 600-700 W, ale nadal okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla inżynierów NVIDII. Nie pomogła nawet 4-slotowa konstrukcja. Zresztą karta była podobno tak duża, że musiała być położona na boku i to do niej wpinano płytę główną, a nie na odwrót.

Z pewnością byłby to potwór, ale o tym już się nie przekonamy.

