NVIDIA szykuje potworną kartę graficzną o poborze mocy do 800 W

NVIDIA GeForce RTX 4090 nie będzie najwydajniejszą kartą graficzną Zielonych. Amerykanie szykują prawdziwego potwora wyposażonego w 48 GB pamięci VRAM.

Jeszcze w tym roku w świecie nowych technologii miejsce mają mieć przynajmniej cztery głośne premiery. Mowa o procesorach AMD Ryzen 7000 i Intel Raptor Lake-S oraz kartach graficznych AMD Radeon RX 7000 i NVIDIA GeForce RTX 4000. Wszystkie z nich powinny nastąpić w okolicach sierpnia-października.

Premiera GeForce RTX 4000 planowana jest na październik

Obojętnie czy mowa o procesorach i dedykowanych im płytach głównych, czy też kartach graficznych. Jak zwykle wpierw do sklepów trafią najdroższe i najwydajniejsze modele. Wygląda jednak na to, że Zieloni prócz wariantu GeForce RTX 4090 szykują jeszcze prawdziwego POTWORA.

Jak donosi użytkownik Twittera o pseudonimie "kopite7kimi", który znany jest z licznych i trafnych przecieków, NVIDIA pracuje nad bardzo ciekawą kartą graficzną. Mowa o układzie wykorzystującym rdzeń AD102-450-A1. To GPU oferuje podobno aż 18 176 rdzeni CUDA, a więc około 11% więcej niż w GeForce RTX 4090.

Tajemniczy model ma być wyposażony w 48 GB pamięci VRAM GDDR6X, a więc dwa razy więcej niż w GeForce RTX 4090. Dodatkowo będzie ona szybsza - 24 zamiast 21 Gbps - co da nam przepustowość do 1,1 TB/s!

Oczywiście taka bestia cechować się będzie wysokim poborem mocy, a więc i temperaturami. Prawdopodobnie zobaczymy tutaj duży, ciężki i rozbudowany radiator z aż trzema wentyaltorami. Zwłaszcza, że współczynnik TBP (Total Board Power, nie mylić z TDP) ma wynosić około 800 W.

Jak na razie nie wiadomo czy będzie to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti czy może Zieloni wrócą do topowych, szalenie drogich układów Titan skierowanych do promila konsumentów. Tego dowiemy się już niedługo, bo premiera nowej generacji planowana jest na październik.

