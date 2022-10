NVIDIA nadal miesza w ofercie. GeForce RTX 3060 Ti będzie szybszy

NVIDIA szuka kolejnych sposobów na pozbycie się zalegających układów Ampere. Jednym z nich ma być nowa, zaktualizowana wersja karty GeForce RTX 3060 Ti.

Wygląda na to, że plotki o odświeżonej wersji karty graficznej GeForce RTX 3060 Ti okazały się prawdziwe. Model ten pojawił się w ofercie brytyjskiego sklepu NVIDII i to w śmiesznie niskiej cenie, w porównaniu ze standardową wersją.

Ulepszony GeForce RTX 3060 Ti

Nowa wersja karty GeForce RTX 3060 Ti nie przeszła wielkich zmian. Najważniejsza różnica dotyczy wykorzystanych pamięci VRAM. Zamiast modułów GDDR6 14 Gbps karta zaoferuje szybsze kości GDDR6X 19 Gbps. Dzięki temu przepustowość pamięci wzrośnie z 448 do 608 GB/s. Natomiast bez zmian pozostaje ilość pamięci i nadal będzie to 8 GB.

Samo to powinno przynieść zauważalny wzrost wydajności, chociaż nie należy spodziewać się cudów. Różnica w liczbie wyświetlanych klatek na sekundę zapewne nie będzie duża, ale przecież dla graczy każda, nawet najmniejsza poprawa jest na wagę złota.

Poza tym specyfikacja ma być taka sama, jak do tej pory, przynajmniej według niepotwierdzonych plotek. Oznacza to między innymi 4864 jednostki CUDA, 38 rdzeni RT, 80 ROP oraz 152 TMU. Karta prawdopodobnie wykorzysta też rdzeń GA104 (w sprzedaży są też wersje z GA103, chociaż o identycznej specyfikacji).

Jeśli chodzi o cenę, to w brytyjskim sklepie NVIDII karta pojawiła się za 369 funtów. To zaledwie 10 funtów więcej niż za standardowy model RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6. Według aktualnego, wysokiego kursu, daje to kwotę około 2050 zł.

