Wybrane karty GeForce RTX 4090 wymagają zasilacza 1200 W

Chcesz kupić kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090? Potrzebny Ci będzie solidny zasilacz o dużej mocy! Zwłaszcza w przypadku autorskich modeli.

Lada dzień na sklepowe półki trafi karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090. Mowa o królu wydajności, który zdominuje wszystkie rankingi. Niemal każdy z partnerów Zielonych zdążył się już pochwalić swoimi autorskimi modelami. Poznaliśmy nie tylko ich wygląd oraz układy chłodzenia, ale i specyfikację.

Palit twierdzi, że do RTX 4090 potrzeba zasilacza 1200 W

Oczywiście jak zwykle wersje od firm trzecich istotnie różnią się względem referencyjnego modelu Founders Edition. I nie chodzi tylko o podświetlenie RGB LED, ale również taktowania i limity mocy.

NVIDIA do modelu GeForce RTX 4090 zaleca zasilacz o mocy 850 W. Oczywiście maksymalny pobór jest niższy, ale przecież w komputerze znajdują się też inne podzespoły. A jak to wygląda u partnerów? Tak:

ASUS RTX 4090 ROG Strix OC - 1000 W

GIGABYTE Aorus RTX 4090 Master - 1000 W

MSI Suprim X/Suprim Liquid X - 850 W

PNY RTX 4090 Verto Epic-X - 850 W

ZOTAC RTX 4090 AMP Extreme/Trinity - 1000 W

GALAX RTX 4090 SG/ST - 850 W

INNO3D RTX 4090 X3 OC iChill Black - 850 W

Palit RTX 4090 GameRock OC - 1200 W

Widać więc że sporo producentów trzyma się zaleceń Zielonych. ASUS, GIGABYTE i ZOTAC podwyższają poprzeczkę do 1000 W. Pierwszy z wymienionych tłumaczy to logicznie - to karta, która parowana będzie z topowymi procesorami. Jeśli podzespoły doczekają się OC to potrzebny jest margines bezpieczeństwa.

Z tłumu jednak wybija się Palit z wartością 1200 W. Dodatkowe 350 W to już nie jest zwykły margines bezpieczeństwa. Niestety producent nie tłumaczy się skąd taka dość kontrowersyjna decyzja.

A jaki zasilacz będzie rzeczywiście potrzebny? Wszystko zależy od konkretnego zestawu komputerowego. Tak czy siak markowe 850 W z certyfikatem 80 PLUS Gold powinno wystarczyć większości użytkowników. Po pierwsze NVIDIA swoich wytycznych nie ustala "na styk". Po drugie domowe OC to już nisza na rynku.

