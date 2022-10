Kolejny producent zapowiada zasilacze dla nowych kart graficznych

Planujesz kupno nowej karty graficznej? Potrzebny będzie Ci też nowy zasilacz! FSP chwali się swoimi nowymi modelami, które trafiają właśnie na sklepowe półki.

Nowe karty graficzne jak seria NVIDIA GeForce RTX 4000 oferują ogrom mocy obliczeniowej, co przekłada się na najwyższą wydajność w grach i programach. Niestety jest to okupione wysokim poborem mocy. Tym samym zasilanie dostarczane jest przez nową wtyczkę PCIe 5.0, czy raczej 12VHPWR.

FSP oferuje na swoje zasilacze nawet 10 lat gwarancji

Jest to 16-pinowe złącze, które pozwala na przesłanie do 600 W. Każdy z pinów pozwala na natężenie do 9,5 A przy niskim oporze na poziomie maksymalnie 6 mΩ. Oczywiście to wymaga nowych zasilaczy lub stosowania specjalnych adapterów. Acz te drugie mają swoje problemy jak niska żywotność.

FSP, jeden z czołowych producentów zasilaczy (acz głównie jako OEM i ODM) pochwalił się, że lada moment na sklepowe półki trafią kolejne jednostki zgodne ze standardem PCI Express 5.0. To idealny moment biorąc pod uwagę, że 12 października debiutuje GeForce RTX 4090, a GeForce RTX 4080 ma pojawić się w listopadzie.

Do wyboru będzie łącznie sześć różnych serii - FSP Hydro Ti Pro, Hydro PTM X Pro, Hydro PTM Pro, Hydro G Pro, Hydro GT Pro i Dagger Pro. Zaoferują one moc od 850 do 1200 W. Różnice? Rozmiar - ATX lub SFX oraz sprawność - od certyfikatu 80 PLUS Gold, przed Platinum, aż po Titanium.

Oczywiście wszystko to rzutuje na ceny. Najtańsze będą modele FPS Hydro GT Pro o mocy 850 i 1000 W, z certyfikatem 80 PLUS Gold i 7-letnią gwarancją. Najdroższa zaś seria Hydro Ti Pro.

Źródło zdjęć: FPS

Źródło tekstu: FPS, oprac. własne