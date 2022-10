Polskie zasilacze z wysoką sprawnością i długą gwarancją

Polska marka Endorfy rozpoczyna podbój rynku nowymi zasilaczami z wyższej półki. Jednostki Endorfy Supremo FM5 oferują dużą moc i certyfikat 80 PLUS Gold.

Dwa dni temu dzieliśmy się z Wami na łamach Telepolis informacją, że z rynku znika polska marka SilentiumPC oraz SPC Gear. Zastąpić ją ma Endorfy. Rebranding został przeprowadzony z myślą o zagranicznych rynkach.

Do wyboru będą dwa modele o mocy 850 i 1000 W

Nie trzeba było długo czekać na zupełnie nowe produkty w ofercie Polaków. Jednym z pierwszych jest nowa seria zasilaczy z wyższej półki. Mowa o Endorfy Supremo FM5.

Endorfy Supremo FM5 to w pełni modularne zasilacze ATX o mocy 850 lub 1000 W. Mamy tutaj do czynienia z wyłącznie japońskimi kondensatorami 105 °C, topologią DC-DC i mocną, pojedynczą linią +12 V. Całość dopełnia szereg popularnych zabezpieczeń jak OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, SIP i OTP.

Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. I to przy zachowaniu całkowitej ciszy za sprawą zastosowania uznanych wentylatorów Fluctus 120 z łożyskiem FDB.

Zasilacze Endorfy Supremo FM5 trafią do sprzedaży pod koniec listopada. Sugerowane ceny ustalono na 599 złotych za wariant o mocy 850 W i 699 złotych za wersję 1000 W.

Zobacz: Koniec z marką SilentiumPC i SPC Gear. Idzie nowe

Zobacz: Znamy wydajność karty NVIDIA GeForce RTX 4080

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Endorfy

Źródło tekstu: oprac. własne