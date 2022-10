Ogromna i przewiewna obudowa z dotykowym panelem LCD

Szukasz dużej, pojemnej i przewiewnej obudowy? Liczy się dla Ciebie jakość wykonania, oryginalny wygląd i najnowsze rozwiązania? MSI twierdzi, że wszystko to ma ich najnowsza konstrukcja z serii MEG!

Zarówno karty graficzne, radiatory na płytach głównych, jak i układy chłodzenia procesorów zdają się rosnąć w oczach. Tym samym w celu zachowania niskich temperatur i dobrej kultury pracy potrzeba odpowiednich obudów komputerowych zdolnych do pomieszczenia wszystkich podzespołów.

MSI MEG Prospect 700R(L) to konstrukcja dla entuzjastów

Na rynku jest całe zatrzęsienie konstrukcji od różnych firm. MSI twierdzi jednak, że ma świetną obudowę dla najbardziej wymagających konsumentów. Jest ona solidna, przewiewna i oferuje dużo miejsca w środku. Prócz tego kusi fabrycznym podświetleniem ARGB LED i wbudowanym, dotykowym ekranem.

MSI MEG Prospect 700R(L) to obudowa komputerowa typu Mid Tower o wymiarach 537 z 257 x 585 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 16 kilogramów. Wykonano ją ze stali, aluminium i hartowanego szkła. Przygotowana została z myślą o płytach głównych typu E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX.

Prócz tego w środku pomieścimy wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 185 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów i zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala lub cztery miejsca 2,5 cala.

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do dziesięciu wentylatorów - trzy 140- lub 120-milimetrowe na froncie, taki sam zestaw na górze, jeden 140- lub 120-milimetrowy z tyłu i trzy mniejsze z boku. Fabrycznie dostajemy cztery wentylatory 140 mm z ARGB LED i porządny zestaw filtrów.

Panel I/O znalazł się na górze i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz złącza audio. W modelu MSI MEG Prospect 700R dostajemy też 4,3-calowy dotykowy ekran IPS.

Prócz tego tajwańskie obudowy oferują szereg udogodnień takich jak panele boczne na zawiasach, fabryczny riser PCIe umożliwiający pionowy montaż karty graficznej czy wyjmowane panele maskujące/dla wentylatorów.

Sugerowana cena w Europie za oba modele pozostaje nieznana. Jednak w USA wariant MSI MEG Prospect 700R wyceniono na 380 dolarów, czyli około 1895 złotych. W Polsce będzie zapewne jeszcze drożej.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne